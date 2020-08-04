Cildimize iyi gelen maskelerden en çok tercih edilen kil maskesidir. Kil maskesi Pembe, yeşil ya da beyaz hangi kili kullanırsanız kullanın cildinizdeki yağ seviyesini dengeleyeceği için uzun süreli ve düzenli kullanımlarda oldukça işe yarayacaktır. Yaz aylarında oluşan cilt lekelenmesine, siyah noktaya iyi gelen maskenin en önemli özelliği doğal olarak evde uygulayabiliyor olmanız. Peki Kil maskesinin faydaları nelerdir? Kil maskesi ne işe yarar, nelere iyi gelir?

KİL MASKESİ FAYDALARI NELERDİR?

Kuru, yağlı ve akneli bir cilde sahip olanlar kil maskesini kolaylıkla uygulayabilir. Ciltte oluşan kızarıklığa, sivilceye, siyah noktaya etkisiyle bilinen maskenin uygulanışı ise çok basit. İçerisinde kimyasal bir ürün barındırmayan ve tamamen doğal olan kil maskesinin faydaları ise merak ediliyor.

İşte mucizevi kil maskesinin faydaları

Ciltte oluşan fazla yağın kaybolmasını sağlar,

Cildin dış etkenlerden dolayı deforme olmuş bölgelerini onarır,

Ciltteki pigment bozukluklarını iyileştirir ve rengi orijinal cilt rengine döndürür,

Cildinizde oluşan sivilce ve akne gibi cilt sorunlarını ortadan kaldırır,

Kil yaşlanma karşıtı bir maddedir,

Cilt gözeneklerine yapışan mikropları yok eder,

Ciltteki tıkalı olan gözenekleri açar,

Güneş lekelerini ortadan kaldırır.

KİL MASKESİ NE İŞE YARAR?

Magnezyum, kalsiyum, demir, silis ve potasyum gibi mineralleri içerisinde barındıran kil maskesi faydalarıyla dikkat çekiyor. Cildinize düzenli uyguladığınızda farkı görebilmeniz mümkün olacaktır. Kil maskesinin cildi aşırı kurutmaması için hafta bir kez uygulanması gerekmektedir. Kil maskesi güneş lekeleri, sivilce problemleri, yağlı ciltler, siyah noktalar ve cilde canlılık vermek için kullanılıyor.

KİL MASKESİ YÜZDE NE KADAR KALMALI?

Kil maskesi yüze uygulandıktan sonra kuruması beklenmelidir. 10-15 dakika içerisinde kuruyan kil maskesini suyla yıkayabilirsiniz.

YEŞİL KİL NE İŞE YARAR?

Kil maskeleri arasında en sık kullanılan yeşil kil maskesidir. Özellikle yağlı ve sivilceli ciltlerin problemlerini gidermek amacıyla kullanılan yeşil kil faydaları çok fazladır. Sivilceye meyilli ciltlerde çok büyük mucizeler yaratan yeşil kil maskesi haftada bir defa düzenli uygulandığında ciltteki sivilceleri yok etmektedir. Yeşil kil maskesi cilde uygulandıktan sonra kesinlikle çatlatılmaması gerekir. Bu nedenle mimik hareketlerini yapmamalı ve yeşil kilin kalıp halinde kurumasını beklemelisiniz.

KİL MASKESİ NELERE İYİ GELİR?

Kil maskesi akneli, sivilceli ve siyah noktalı ciltlere iyi geliyor. Ciltte oluşan sivilce ve aknelerin önüne geçmek, cilde ferahlık vermek ve cildi sıkılaştırmak adına ilk sıralarda gelen bir maske türüdür. Cildi besler ve onarır. Kil maskesi düzenli kullanım sonucunda etkisini gösterir.

KİL MASKESİ TARİFİ

Gül suyu ile kil maskesi;

1 tatlı kaşığı gül suyu

1 çay kaşığı kil

Gül suyu ile kil karıştırılır. Ardından yüzünüzün her yerine güzelce yedirerek sürülür. 20 dakika beklettikten sonra ılık su yardımı ile durulanır.

Bu maskeyi haftada 1 kere kullanabilirsiniz.

Siyah noktalar için kil maskesi

Siyah noktalar için yeşil kil maskesi;

1 tatlı kaşığı papatya suyu

1 çay kaşığı kil

Kil ve papatya suyunu karıştırın ve cildinize sürüp 10 dakika bekletin. Sürenin sonunda cildinizi ılık suyla yıkayıp temizleyebilirsiniz. Hassas cilt yapısına sahip kişiler 10 dakika beklemek yerine, maske kuruyunca hemen yıkamalıdır.

Bu maske tarifini haftada 1 kere tekrarlayabilirsiniz.

Sivilceler için kil maskesi;

30 gram gül suyu

1 dilim limon suyu

3 tatlı kaşığı kil

50 gram maden suyu

Tüm malzemeleri karıştırın ve yüzünüze sürün. Maske cildiniz de kuruduktan sonra ılık su ile yıkayın ve pamuğa maden suyu dökerek cildinizi bununla silin.

3 günde 1 olmak üzere 3 hafta düzenli olarak kullandığınızda cildinizi ipeksi bir hal alacaktır. Hassas cilt yapısına sahip kişiler bu maske tarifini kullanmamalıdır.

KİL MASKESİ NASIL YAPILIR?

Kil maskesi yapılışı oldukça basittir. Genellikle 1 çay kaşığı kile 1 tatlı kaşığı su ilave edilerek maske uygulanıyor. Kil maskesine gül suyu, maden suyu, papatya suyu gibi doğal ürünler ekleyebilirsiniz. Ayrıca kıvamın ayarlanabilmesi için de suyun kile azar azar karıştırılması gerekmektedir.

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