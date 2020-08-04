Yazın artan sıvı kaybına dikkat! Düşük kalorili 7 yaz içeceği

SOĞUK ROOİBOS ÇAYI

Malzemeler:

1 litre kaynamış su

2 Rooibos poşet çay

Kabuklu limon dilimleri

Taze nane yaprakları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş "Türkiye'de giderek kullanımı artan bitki çaylarından biri olan rooibos çayı, 'kırmızı çay' olarak da anılmaktadır. Büyük bir sürahi içerisinde Roobios çaylarının üzerine kaynamış suyu dökün. 10 dakika bu şekilde demleyin. Ardından çay poşetlerini çıkarın ve limon dilimleri ile nane yapraklarını ekleyin. Buzdolabında soğumaya bırakın. Servis sırasında buz küpleri ekleyin. Bu tükettiğiniz içecekle günlük sıvı ihtiyacınızın 1 litresini karşılamış olursunuz. Aynı gün içerisinde tekrar aynı karışımı tüketmek yerine sadece su içerek sıvı ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz" diyor.

KARPUZLU MİNERAL İÇECEĞİ

Malzemeler:

3 orta-normal dilim karpuz (180 g)

1 şişe maden suyu

Taze nane yaprakları

Karpuz ve maden suyunu blender ya da shakerdan geçirin. Eğer hafif ekşi olmasını isterseniz dilediğiniz oranda limon suyu da ekleyebilirsiniz. Süslemek için taze nane yapraklarını kullanabilirsiniz. Bu içecek ortalama 70 kaloridir. Ancak karpuz dilimleme işlemi kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğinden mutfak tartısı kullanarak 180-200 gramı ölçerek tarifi hazırlamak daha sağlıklı olacaktır. Karpuz, vitamin deposu olmasının yanı sıra şeker oranı da yüksek bir meyve olduğu için diyabet ve insülin direnci hastalarının bu içeceği rutin olarak tüketmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır.