Bunyavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Çin’de ortaya çıkan yeni salgın Bunya virüs tedavisi var mı, neden olur?

Bunya virüs alarmı Çin'de büyük tedirginliğe yol açtı. Şuana kadar 60 enfekte hastanın belirlendiği bilgisi verilirken öte yandan 7 kişinin ise bu virüsün yol açtığı nedenlerden hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu kapsamda tüm dünya koronavirüs salgının ilk olarak görüldüğü ülke olan Çin'de yeni bir salgın başladı sorularını sorgulamaya başladı. Peki, Çin'de ortaya çıkan Bunya virüs nedir, belirtileri nelerdir? Bunyavirüs tedavisi var mı, neden olur? İşte detaylar…

BUNYAVİRÜS NEDİR, NEDEN OLUR? ÇİN'DE YENİ VİRÜS ALARMI!

Koronavirüs salgının ilk olarak tespit edildiği Çin yeni bir salgınla tekrar dünyanın gündemine geldi. Kene ısırıklarından bulaştığı düşünülen bu hastalık şimdiden 60 kişide tespit edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar virüse ilişkin detayları merak ediyor…