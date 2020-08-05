Bunyavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Çin’de ortaya çıkan yeni salgın Bunya virüs tedavisi var mı, neden olur?

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Bunyavirüs nedir, belirtileri nelerdir? ’de ortaya çıkan yeni salgın virüs tedavisi var mı, neden olur?

Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını ile mücadele sürerken şimdi de 'de " virüs" alarmı verildi. Şimdiye kadar 60 vakanın tespit edildiği virüsün 7 kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olduğu bildirilirken salgının kene ısırıkları ile yayıldığı düşünülüyor. Ülkede yeni salgının patlak verdiği haberleri ise kısa sürede tedirginliğe yol açtı. Peki, Çin'de ortaya çıkan Bunya virüs nedir, belirtileri nelerdir? Bunya virüs tedavisi var mı, neden olur? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 02:07 Son Güncelleme: 6.8.2020 02:07 ABONE OL
Bunya virüs nedir, belirtileri nelerdir? Çin’de ortaya çıkan yeni salgın Bunya virüs tedavisi var mı, neden olur?

virüs alarmı 'de büyük tedirginliğe yol açtı. Şuana kadar 60 enfekte hastanın belirlendiği bilgisi verilirken öte yandan 7 kişinin ise bu virüsün yol açtığı nedenlerden hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu kapsamda tüm dünya koronavirüs salgının ilk olarak görüldüğü ülke olan Çin'de yeni bir salgın başladı sorularını sorgulamaya başladı. Peki, Çin'de ortaya çıkan Bunya virüs nedir, belirtileri nelerdir? Bunyavirüs tedavisi var mı, neden olur? İşte detaylar…

BUNYAVİRÜS NEDİR, NEDEN OLUR? ÇİN'DE YENİ VİRÜS ALARMI!

Koronavirüs salgının ilk olarak tespit edildiği Çin yeni bir salgınla tekrar dünyanın gündemine geldi. Kene ısırıklarından bulaştığı düşünülen bu hastalık şimdiden 60 kişide tespit edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar virüse ilişkin detayları merak ediyor…

Bunya virüs nedir, belirtileri nelerdir? Çin’de ortaya çıkan yeni salgın Bunya virüs tedavisi var mı, neden olur?

BUNYAVİRÜS NEDİR?

Bunyavirales , negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir . Eskiden olarak biliniyordu. Bunyaviridae virüs ailesinden. Adı Bunyavirales türetilmiştir Bunyamwera , orijinal burada tip türlerinin Bunyamwera orthobunyavirus önce keşfedilmiştir. Ellioviricetes ,bunyavirüsler üzerindeki ilk çalışmaları nedeniylegeç virolog Richard M. Elliott onuruna seçildi.

2017 yılında ICTV , Bunyaviridae ailesini, bir virüs ailesinden bir virüs düzenine taksonomik bir değişim olan Bunyavirales olarak yeniden sınıflandırdı. Organ, bu kararları 2016 yılında Budapeşte'de toplanarak verdi. Daha önce Bunyaviridae familyasındaki ( Hantavirüs, Nairovirüs, Orthobunyavirüs, Phlebovirüs, Tospovirüs ) beş jeneratın hepsi artık bazıları birleştirilen yeni viral ailelerdir.

Bunya virüs nedir, belirtileri nelerdir? Çin’de ortaya çıkan yeni salgın Bunya virüs tedavisi var mı, neden olur?

Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.

Bunyavirüsler genomları segmentlere ayırırlar, bu da onları hızlı rekombinasyon ve salgın riskini arttırabilir. Trombositopeni sendromu ile şiddetli ateşe neden olan bunyavirüs, hem genom segmentlerinin yeniden sınıflandırılması hem de intrajenik homolog rekombinasyon ile rekombinasyona uğrayabilir. Bunyaviridae sivrisinekler, midges, sinekler ve keneler de dahil olmak üzere hemafagöz eklembacaklılarla bulaşır. Viral kuluçka süresi yaklaşık 48 saattir. Semptomatik enfeksiyon tipik olarak ateş yaklaşık üç gün süren spesifik olmayan grip benzeri semptomlara neden olur . Çünkü onların arasında spesifik olmayan semptomlar, Bunyavirüs enfeksiyonları sıklıkla diğer hastalıklarla karıştırılır. Örneğin, Bwamba ateşi sıtma ile karıştırılır.

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Bunyavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Çin’de ortaya çıkan yeni salgın Bunya virüs tedavisi var mı, neden olur?
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