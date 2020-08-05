Koronavirüs günlerinde kefire yoğun ilgi

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi, bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğalması, zekâ, kemik ve kas gelişimini destekleyen kefirin özellikle çocuklar çok faydalı olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, "Kefir, sindirim sistemine huzur veriyor, anne sütünden sonra dost bakterilerin kaynağı, çok faydalı bir gıdadır" diye konuştu.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA EVDE YAPILMALI"

Hazır kefir tüketmek yerine evde yapmanın çok daha faydalı olduğunun altını çizen Emin Mindan, "Atalarımız kefiri keçi sütünden yapıyorlardı. Öncelikle kaynak böyle olursa iyi olur. Anne babalar bildikleri yerden iyi süt bulabiliyorlarsa onu alarak evde kendileri kefir yapabilirler. Ayrıca bazı hazır mayalar var. Kefir mayaları diye geçiyor. Bu mayaları kullanarak evde rahatlıkla yapabilirler. Hazır alacaklarsa da özellikle homojenize süt olmamasına dikkat etsinler. Günlük pastörize sütten yapılan kefirleri hatta laktozsuz kefirleri alabilirler" ifadelerini kullandı. Kefirin yetişkinler için anne sütü sayılabileceğini belirten Mindan, "Kefir bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli gıdalardan bir tanesi. Adeta büyüklerin anne sütü diyebiliriz. Kefirin içinde bizi birçok hastalığa karşı koruyacak gıdalar var. Aynı şekilde koronaya karşı da koruma özelliği olur. Bunun içerisine saf C vitamini koyarak içmek çok faydalı. Ama ayrıca C vitaminini alıp 3 kere, kefiri de günde en az 3 bardak içmekte fayda var" dedi.

DOST BAKTERİLERİN AZLIĞINA DİKKAT

Dost bakterilerin bağırsaklarda azalmasıyla çeşitli hastalıkların ortaya çıktığını dile getiren Dr. Mindan, "Fırsatçı mikroplar artığı zaman bağırsak geçirgenliği artıyor ve çok çeşitli sindirim ve sinir sistemini tutan hastalıklar ortaya çıkıyor. Dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, hiperaktivite, konsantrasyon eksikliği, davranış değişikliği gibi sıkıntılar oluşuyor" dedi.

