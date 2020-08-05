Tansiyonun önemli belirtilerine dikkat!

YÜKSEK TANSİYON NEDEN OLUR?
Yüksek tansiyonun neden oluştuğuna dair kesin bir veri yok. Kilolu veya stresli olmak, sağlıksız beslenmek, sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek başlıca nedenleri. Düzenli olarak spor yapmamak da önemli bir faktör. Yüksek tansiyon genetik mi? Sorunun cevabı kısmen. Ailenizde yüksek tansiyonlu birisi varsa, sizin de yüksek tansiyonu sorununuz olması muhtemel...
VÜCUDUNUZA NE OLUYOR?
Tansiyonunuz yüksekken kalbiniz daha hızlı çalışıyor. Böylelikle damarlarınızda hızla dolaşan kan damar hücrelerine zarar veriyor. Zamanla kalbinizde değişiklikler görülmeye başlıyor. Yüksek tansiyondan bütün vücudunuzun etkilenmesi muhtemel. Vücut, buna karşı önlem almaya çalışıyor.
YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ
Yüksek tansiyonun kesin belirtileri yok. Ancak yüksek tansiyon hastası kişilerde görülen ortak belirtiler var. Bazen bunu doktorların da gözden kaçırması mümkün.
BURUN KANAMASI
Burun kanamaları aslında tehlikeli değil. Bazılarının burnu diğerlerine oranla daha fazla kanıyor. Burunda yer alan küçük damarlar kanamaya oldukça müsait. Bazense burun kanamaları yüksek tansiyonun göstergesi olabiliyor.
KRONİK YORGUNLUK
Yüksek tansiyonun diğer belirtileri de baş ağrısı ve genel olarak yorgunluk. Sürekli yorgun hissediyorsanız doktora gitmelisiniz. Yüksek tansiyon belirtisi olabilir.
BAŞ AĞRISI
Yüksek tansiyonlu kişilerin sık sık başı ağrır. Ağrılar fazla şiddetli değildir. Ancak dalga dalga gelebilir. Baş ağrıları genel anlamda o kadar tehlikeli değildir. Sık sık başınız ağrıyorsa doktora görünmelisiniz.
KİLO ALMA
Obezite de yüksek tansiyonu etkilemektedir. Fazla kilolu kişiler fiziksel olarak da aktif değillerse yüksek tansiyonları olması doğaldır. Aktif bir yaşam tarzı olmaması aynı zamanda kan damarlarını etkileyen diyabetin de belirtisi olabilir.
NEFES DARLIĞI
Aşırı yorgunluk, nefes darlığı ve baş ağrıları yüksek tansiyonun habercisi olabilir. Nefes darlığınız varsa ve yüksek tansiyonunuz olduğundan şüpheleniyorsanız doktora görünün.
GÖZDE KANLANMA
Diyabet ve yüksek tansiyon hastalarında gözde kanlanma daha fazla görülür. Gözdeki kanlanma yüksek tansiyon belirtisidir.
BAŞ DÖNMESİ
Baş dönmesi de yüksek tansiyon belirtisidir. Ayağa kalkarken veya spor yaparken başınız dönüyorsa yüksek tansiyon hastası olabilirsiniz. Baş dönmeleriniz bu zamanlarda olmuyorsa ve ara sıra oluyorsa doktora danışmakta fayda var.
KULAK ÇINLAMASI
Kulak çınlaması yaşayanlar çok farklı şeyler duyabilirler. Bazı araştırmalarda yüksek tansiyonun kulak çınlamasından kaynaklandığı öne sürülüyor.