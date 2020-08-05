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Tansiyonun önemli belirtilerine dikkat!

belirtileri çoğu zaman yeterince belirgin olmuyor. Pek çok kişi yüksek tansiyonu olduğunu ancak rutin bir kontrol ya da farklı bir şikayet için gittiği muayene sırasında öğreniyor. Ciddi bir baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, görme bozukluğu veya burun kanaması şikayetlerinin sık olması durumunda vakit kaybetmeden bir kardiyoloji uzmanına danışılması öneriliyor. En büyük sorun da yüksek tansiyonun kesin belirtileri olmaması ve ölümcül sonuçları olması. Tansiyonunuzu sık sık ölçmek ve kontrol altında tutmak çok önemli.İşte hastası olduğunuzun 9 belirtisi...

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Tansiyonun önemli belirtilerine dikkat!

YÜKSEK TANSİYON NEDEN OLUR?

Yüksek tansiyonun neden oluştuğuna dair kesin bir veri yok. Kilolu veya stresli olmak, sağlıksız beslenmek, sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek başlıca nedenleri. Düzenli olarak spor yapmamak da önemli bir faktör. genetik mi? Sorunun cevabı kısmen. Ailenizde yüksek tansiyonlu birisi varsa, sizin de yüksek tansiyonu sorununuz olması muhtemel...

Tansiyonun önemli belirtilerine dikkat!

VÜCUDUNUZA NE OLUYOR?

Tansiyonunuz yüksekken kalbiniz daha hızlı çalışıyor. Böylelikle damarlarınızda hızla dolaşan kan damar hücrelerine zarar veriyor. Zamanla kalbinizde değişiklikler görülmeye başlıyor. Yüksek tansiyondan bütün vücudunuzun etkilenmesi muhtemel. Vücut, buna karşı önlem almaya çalışıyor.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ

Yüksek tansiyonun kesin belirtileri yok. Ancak hastası kişilerde görülen ortak belirtiler var. Bazen bunu doktorların da gözden kaçırması mümkün.

Tansiyonun önemli belirtilerine dikkat!

BURUN KANAMASI

Burun kanamaları aslında tehlikeli değil. Bazılarının burnu diğerlerine oranla daha fazla kanıyor. Burunda yer alan küçük damarlar kanamaya oldukça müsait. Bazense burun kanamaları yüksek tansiyonun göstergesi olabiliyor.

KRONİK YORGUNLUK

Yüksek tansiyonun diğer belirtileri de baş ağrısı ve genel olarak yorgunluk. Sürekli yorgun hissediyorsanız doktora gitmelisiniz. belirtisi olabilir.

Tansiyonun önemli belirtilerine dikkat!

BAŞ AĞRISI

Yüksek tansiyonlu kişilerin sık sık başı ağrır. Ağrılar fazla şiddetli değildir. Ancak dalga dalga gelebilir. Baş ağrıları genel anlamda o kadar tehlikeli değildir. Sık sık başınız ağrıyorsa doktora görünmelisiniz.

KİLO ALMA

Obezite de yüksek tansiyonu etkilemektedir. Fazla kilolu kişiler fiziksel olarak da aktif değillerse yüksek tansiyonları olması doğaldır. Aktif bir yaşam tarzı olmaması aynı zamanda kan damarlarını etkileyen diyabetin de belirtisi olabilir.

Tansiyonun önemli belirtilerine dikkat!

NEFES DARLIĞI

Aşırı yorgunluk, nefes darlığı ve baş ağrıları yüksek tansiyonun habercisi olabilir. Nefes darlığınız varsa ve yüksek tansiyonunuz olduğundan şüpheleniyorsanız doktora görünün.

Tansiyonun önemli belirtilerine dikkat!

GÖZDE KANLANMA

Diyabet ve hastalarında gözde kanlanma daha fazla görülür. Gözdeki kanlanma yüksek belirtisidir.

BAŞ DÖNMESİ

Baş dönmesi de yüksek tansiyon belirtisidir. Ayağa kalkarken veya spor yaparken başınız dönüyorsa yüksek tansiyon hastası olabilirsiniz. Baş dönmeleriniz bu zamanlarda olmuyorsa ve ara sıra oluyorsa doktora danışmakta fayda var.

Tansiyonun önemli belirtilerine dikkat!

KULAK ÇINLAMASI

Kulak çınlaması yaşayanlar çok farklı şeyler duyabilirler. Bazı araştırmalarda yüksek tansiyonun kulak çınlamasından kaynaklandığı öne sürülüyor.

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Tansiyonun önemli belirtilerine dikkat!
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