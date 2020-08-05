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neden olur ve nasıl geçer? Tonsilit nedir? Boğazın tek tarafının ağrıması ve her iki tarafın ağrıması

ya da her iki tarafın da ağrımasının birçok nedeni olabilir. Tonsilit çok sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Bademcikleriniz, hava yollarınıza girebilecek ve enfeksiyona neden olabilecek mikropları yakalayarak filtre görevi görür. Ayrıca enfeksiyonla savaşmak için antikorlar yaparlar. Ancak bazen bakteri veya virüsler bunalır. Bu onları şişirebilir ve tonsillit rahatsızlığındaki gibi iltihaplandırabilir. Peki, Tonsilit nedir, belirtileri nelerdir? Yüksek ateş, tek taraflı boğaz ağrısı ya da çift taraflı belirtilerin başında gelmektedir. İşte bu tonsillit hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 11:33 Son Güncelleme: 5.8.2020 11:33 ABONE OL
Tek taraflı boğaz ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Tonsilit nedir? Boğazın tek tarafının ağrıması ve her iki tarafın ağrıması

Tonsillit, bademciklerinizin maruz kaldığı bir enfeksiyondur. Tek taraflı ya da çift taraflı olabilir ve enfeksiyon arttığı takdirde yüksek ateşe de neden olabilir. Özellikle 2019 sonunda ortaya çıkan corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 semptomları ile bu nedenle karıştırılabilir. Kesin olarak teşhis için doktora başvurmanız tavsiye edilir. Peki, tek taraflı boğaz ağrısı ile ortaya çıkabilen tonsilit nedir?

Tonsillit, özellikle çocuklarda yaygındır. Arada bir olabilir ya da kısa sürede tekrar tekrar baş gösterebilen bir hastalıktır.

BADEMCİK İLTİHABI NE KADAR SÜRER
Bu hastalığın belirtileri genellikle 3 ila 4 gün sonra kaybolur.

Tonsillit bulaşıcı değildir, ancak buna neden olan enfeksiyonlardır (örneğin, soğuk algınlığı ve grip).

Bu enfeksiyonların yayılmasını durdurmak için:

  • siz veya çocuğunuz kendini iyi hissedene kadar işten uzak durun veya çocuğunuzu evde tutun
  • öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda tek kullanımlık mendil kullanın ve sonra atın
  • öksürdükten veya hapşırdıktan sonra ellerini yıka

Semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için:

  • bol dinlenin
  • boğazı yatıştırmak için aşırı soğuk olmayan ancak serin içecekler için
  • parasetamol veya ibuprofen alın (16 yaşın altındaki çocuklara aspirin vermeyin)
  • ılık tuzlu suyla gargara yapın (çocuklar bunu denememelidir)
  • Tuzlu su ile gargara iltihapla savaşabilir
  • Eczaneden alacağınız bilgi ve tavsiye edilen ilaç bademcik iltihabına yardımcı olabilir ancak doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Boğaz ağrısını hafifletmek için tavsiye verebilir ve tedaviler önerebilirler, örneğin:

  • pastiller
  • boğaz spreyleri
  • antiseptik çözümler

TONSİLLİT BELİRTİLERİ TEK TARAFLI VE ÇİFT TARAFLI BOĞAZ AĞRISI

Bademcik iltihabının ana belirtileri iltihaplı ve şişmiş bademciklerdir, bazen ağzınızdan nefes almayı zorlaştıracak kadar şiddetlidir. Diğer semptomlar şunları içerir:

  • Boğaz ağrısı veya hassasiyet
  • Kırmızı bademcikler
  • Bademciklerinizde beyaz veya sarı kaplama
  • Boğazınızdaki ağrılı kabarcıklar veya ülserler
  • Baş ağrısı
  • İştah kaybı
  • Kulak ağrısı
  • Yutma sorunu
  • Boynunuzdaki veya çenenizdeki şişmiş bezler
  • Ateş ve titreme
  • Ağız kokusu
  • Cızırtılı veya boğuk bir ses
  • Boyun tutulması
  • Çocuklarda Tonsillit Belirtileri

ÇOCUKLARDA BELİRTİLER AYRICA ŞUNLARI İÇEREBİLİR:

  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Karın ağrısı
  • İştahsızlık veya yutmak istememek


TONSİLLİT NEDENLERİ
Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar bademcik iltihabına neden olur. Yaygın bir neden, strep boğazına da neden olabilen Streptococcus (strep) bakterileridir. Diğer yaygın nedenler şunlardır:

  • Adenovirüsler
  • Grip virüsü
  • Epstein Barr Virüsü
  • Parainfluenza virüsleri
  • Enteroviruslar

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