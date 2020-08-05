Tek taraflı boğaz ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Tonsilit nedir? Boğazın tek tarafının ağrıması ve her iki tarafın ağrıması

Tonsillit, bademciklerinizin maruz kaldığı bir enfeksiyondur. Tek taraflı ya da çift taraflı olabilir ve enfeksiyon arttığı takdirde yüksek ateşe de neden olabilir. Özellikle 2019 sonunda ortaya çıkan corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 semptomları ile bu nedenle karıştırılabilir. Kesin olarak teşhis için doktora başvurmanız tavsiye edilir. Peki, tek taraflı boğaz ağrısı ile ortaya çıkabilen tonsilit nedir?

Tonsillit, özellikle çocuklarda yaygındır. Arada bir olabilir ya da kısa sürede tekrar tekrar baş gösterebilen bir hastalıktır.

BADEMCİK İLTİHABI NE KADAR SÜRER

Bu hastalığın belirtileri genellikle 3 ila 4 gün sonra kaybolur.

Tonsillit bulaşıcı değildir, ancak buna neden olan enfeksiyonlardır (örneğin, soğuk algınlığı ve grip).

Bu enfeksiyonların yayılmasını durdurmak için:

siz veya çocuğunuz kendini iyi hissedene kadar işten uzak durun veya çocuğunuzu evde tutun

öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda tek kullanımlık mendil kullanın ve sonra atın

öksürdükten veya hapşırdıktan sonra ellerini yıka

Semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için:

bol dinlenin

boğazı yatıştırmak için aşırı soğuk olmayan ancak serin içecekler için

parasetamol veya ibuprofen alın (16 yaşın altındaki çocuklara aspirin vermeyin)

ılık tuzlu suyla gargara yapın (çocuklar bunu denememelidir)

Tuzlu su ile gargara iltihapla savaşabilir

Eczaneden alacağınız bilgi ve tavsiye edilen ilaç bademcik iltihabına yardımcı olabilir ancak doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Boğaz ağrısını hafifletmek için tavsiye verebilir ve tedaviler önerebilirler, örneğin:

pastiller

boğaz spreyleri

antiseptik çözümler

TONSİLLİT BELİRTİLERİ TEK TARAFLI VE ÇİFT TARAFLI BOĞAZ AĞRISI

Bademcik iltihabının ana belirtileri iltihaplı ve şişmiş bademciklerdir, bazen ağzınızdan nefes almayı zorlaştıracak kadar şiddetlidir. Diğer semptomlar şunları içerir:

Boğaz ağrısı veya hassasiyet

Kırmızı bademcikler

Bademciklerinizde beyaz veya sarı kaplama

Boğazınızdaki ağrılı kabarcıklar veya ülserler

Baş ağrısı

İştah kaybı

Kulak ağrısı

Yutma sorunu

Boynunuzdaki veya çenenizdeki şişmiş bezler

Ateş ve titreme

Ağız kokusu

Cızırtılı veya boğuk bir ses

Boyun tutulması

Çocuklarda Tonsillit Belirtileri

ÇOCUKLARDA BELİRTİLER AYRICA ŞUNLARI İÇEREBİLİR:

Mide bulantısı

Kusma

Karın ağrısı

İştahsızlık veya yutmak istememek



TONSİLLİT NEDENLERİ

Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar bademcik iltihabına neden olur. Yaygın bir neden, strep boğazına da neden olabilen Streptococcus (strep) bakterileridir. Diğer yaygın nedenler şunlardır: