Regl sancısına ne iyi gelir? Regl sancısına iyi gelen şeyler nelerdir

Regl olmak, bebek gelişimi için hazırlanan rahim duvarının döllenme olmamasından dolayı vücut tarafından dışarı atılmasıdır. Rahim bir kas dokudur ve bu dışarı atılma aşamasında rahim duvarında kasılmalar meydana gelir. Prostoglandin hormonu ise rahmin bu kasılmalarını tetikleyici bir rol üstlenir. Regl dönemi başlamadan önce bu hormon seviyesi yükselir ve sadece regl döneminde değil regl öncesi dönemde de bu ağrılar yaşanabilir. Prostoglandin hormonu yüksek olan kadınlar, daha şiddetli regl sancısı yaşamaktadırlar.

Regl sancısı sebepleri nelerdir?

Regl döngüsü sebebiyle oluşan regl sancıları 'primer dismenore' olarak adlandırılır.

Fizyolojik durumlar sebebiyle oluşan regl sancıları ise 'seconder dismenore' olarak adlandırılır.

Servikal darlık sebebiyle regl sancıları oluşabilmektedir. Rahim ağzının dar olması regl akışını zorlaştırabilir.

Uterin fibroidleri olarak bilinen, rahim duvarında kas ve fibroz dokudan oluşan tümörler, regl döneminin sancılı geçmesine sebep olabilmektedir.

Endometriozis olarak bilinen, genellikle yumurtalıklarda görülen çikolata kistleri ağrılı regl dönemlerine sebep olabilir.

Adenomyozis rahatsızlığı ise tıpku endometriozis gibi oluşabilir ancak yumurtalıkta değil rahimde görülür. Regl sancılarının bir sebebi olarak değerlendirebilir.

Regl sancısı kimlerde görülür?

Regl sancısı kadınların büyük bir çoğunluğunda görülebilmektedir.

Ancak bazı kadınlar diğer kadınlara göre risk grubundadır.

Regl dönemi düzensiz olanlar, genetik faktörler ( ailede sancılı regl geçiren kişilerin olması ), sigara içmek, 30 yaşından küçükler, ilk regl olma yaşının 11 yaşından erken olması, regl kanamasının yoğun ve günlerce sürmesi gibi etkiler regl sancısının oluşmasında risk olarak değerlendirilmektedir.

Regl sancısına ne iyi gelir?

Düzenli ve bilinçli bir şekilde egzersiz yapmak vücutta endorfin hormonu salgılanmasını sağlar. Bu hormon doğal bir ağrı kesicidir. Ayrıca regl sancısı yaşayan kadınlara yoga ve plates yapmaları da tavsiye edilmektedir.

Sağlıklı beslenme rutini oluşturulması oldukça önemlidir. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin alınması, kan değerlerinin düşük olmaması önemli bir konudur.

Regl sancısı yaşadığınız dönemlerde ısı uygulaması rahatlatıcı bir etki sağlamaktadır. Sıcak su torbasını özellikle ayaklara ve belinize koymanız regl kramplarını hafifletici bir etki sağlar. Ayrıca sıcak su ile alınan bir duş kasları gevşetir ve ağrıları hafifletir.

Stresli ve kaygılı günler geçirdiğinizde regl sancılarınız artıyor olabilir. Psikolojik olarak iyi olmak, vücut sağlığınızı da koruyucu bir etki sağlayacaktır. Özellikle yoga ve meditasyon uygulamalarından faydalanarak rahatlatıcı bir etki sağlayabilirsiniz.

Regl sancısı yaşayanların uzak durması gereken besinler

Kola gibi yoğun miktarda glikoz içeren içecekler

Kahve, siyah çay gibi kafein içeren içecekler

Çikolata

Regl sancısı için doğal tedaviler

Regl sancısını önlemek için sıklıkla bitki çayları tüketebilirsiniz

Özellikle, papatya çayı, melisa, ahududu çayı, sarı kantoron çayı, maydonoz suyu, hibiskus ve biberiye çayı gibi seçenekler tavsiye edilmektedir.

Regl sancısını önlemek amacıyla tüketeceğiniz bitkilerin doğal ve taze olması, etkisini görebilmeniz açısında önemli bir konudur.

Özellikle kış aylarında üşümek regl sancısını tetikleyici olabilir. Ayakları ve karnınızı sıcak tutmanız önemlidir.

Nane ve biberiye yağları regl sancısına oldukça faydalıdır. Alt karın bölgesine nane ve biberiye yağı ile yapacağınız masajlar kasların gevşemesine yardımcı olacaktır.

Karanfil regl sancısını önlemede oldukça etkilidir. Sıcak bir bardak suyun içerisine 4-5 adet karanfil koyarak tüketebilirsiniz. 4-5 dakika kaynatarak içmek ise daha etkili olabilmektedir. Çünkü karanfilin suya tüm aromasını vermesi ağrı kesici etkisini arttıracaktır.

Potasyum deposu olarak bilinen muz tüketilmesi ağrılarınızı hafifletir ve tatlı ihtiyacınızı giderir.

Çikolata ve kakao içeren besinler uzak durmanız gerektiği için bol bol meyve tüketebilirsiniz.

Civanperçemi ile hazırlayacağınız çayı günde 1 bardak tüketebilirsiniz. İçerisine bal, limon, tarçın gibi tatlandırıcılar eklemeden tüketmeniz tavsiye edilir.

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