Şifa kaynağı bitkisel mucize sumağın faydaları! Sumak ne işe yarar, hangi hastalıklara iyi gelir?

Sumağın faydaları sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı daha dirençli bir vücuda sahip olmak mümkün. Tabii bununla birlikte dengeli beslenme kurallarına da dikkat etmek gerekiyor. Sumak, içerisinde zengin oranda besin değerleri barındırdığından vücuda oldukça faydalıdır. Özellikle doğu ve güneydoğu şehirlerinde yemeklerin içerisinde sıklıkla kullanılan bir baharat olan sumak, lezzetinin yanı sıra oldukça da faydalıdır. Tane şeklinde ya da toz halinde yemekler ve salataların içerisinde tüketilebilir. Bununla birlikte çay şeklinde tüketilmesi de mümkündür. Peki, sumağın faydaları nelerdir? Sumak suyu nasıl hazırlanır ve tüketilir? İşte sumağın faydaları ile ilgili tüm merak edilenler…

SUMAK NEDİR?

Sumak, Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilen bir tür baharat olarak tanımlanır. Meyveleri kırmızı renktedir, şekli küre biçimindedir. Ekşi bir tada sahiptir. Çalı görünümüyle bilinen sumak, yetiştirilip toplandıktan sonra kurutulur ve tuz ile harmanlanıp toz haline getirilir. Bu şekliyle baharat olarak özellikle yemeklerde ve salatalarda tüketilir.

Sumak, soğanın kokusunu azaltarak salatalara tat katması dolayısıyla genellikle salatalarda kullanılır. Bununla birlikte yemeklerin içerisinde ve mezelerde de sıklıkla tüketilen baharatlardan bir tanesidir. Yemeklere ve salatalara tat katmasının yanı sıra insan sağlığı açısından vücuda faydaları ile bilinen bir baharattır. Ülkemizde de faydaları sebebiyle uzmanlar tarafından düzenli olarak tüketilmesi önerilir.

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sumak faydaları ile konuşulan baharatlardan bir tanesidir. Güçlü bir antioksidandır. Bu sayede bağışıklığı güçlendirerek vücudu özellikle kış aylarında ortaya çıkan virüs ve bakteri kaynaklı hastalıklara karşı korur. Bununla birlikte mineral açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu sayede de vücudu dinç tutar, halsizlik ve yorgunluk gibi semptomları önler.

Adet sancılarını önler

Yapılan bilimsel araştırmalar ile düzenli sumak kullanımı sayesinde adet sancılarının şiddetinin azaltıldığı kanıtlanmıştır. Regl döneminin daha rahat ve sancısız geçmesini mümkün kılan sumak, aynı zaman anne sütünü artırıcı etkiye de sahiptir. Alerji sebebiyle olumsuz bir reaksiyon ortaya çıkmasına engel olmak üzere emziren annelerin her ihtimale karşı hekimlerine danışmalarında fayda vardır.

Grip ve soğuk algınlarını önler

Sumak, antiinflamatuar etkiye sahip oldukça faydalı bir baharattır. Dolayısıyla virüs ve bakteri kaynaklı hastalıklardan olan grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere vücutta ortaya çıkması muhtemel enfeksiyon hastalıklarını önler. Geçirilen hastalıkların daha hafif bir şekilde atlatılmasına yardımcı olur, semptomların daha hafif bir düzeyde seyretmesini mümkün kılar.

Güçlü bir diüretiktir

Sumak diüretik etkiye sahip bitkilerden bir tanesidir. İdrar söktürücü etkisi sayesinde idrar yollarında meydana gelmesi muhtemel idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkları önler. Bu etkisi sayesinde aynı zamanda yüksek tansiyonun dengelenmesini sağlar. Vücutta biriken toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.

Antioksidan içeriği sayesinde pek çok hastalığı önler

Sumak önemli bir antioksidandır. Bu özelliği ile Anadolu başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde sıklıkla tüketilir. Güçlü bir antioksidan olması sayesinde vücuttaki serbest radikallerin çoğalmasını önler. Bu da vücudun stres düzeyini azaltır. Kalp ve damar hastalıkları olarak tanımlanan kardiyovasküler rahatsızlıklara yakalanma ihtimalini düşürür.

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Diyabeti önler

Düzenli sumak tüketimi, kronik hastalıklara karşı vücudu korur. Özellikle şeker hastalığına karşı koruyucu etkisi oldukça fazladır. Bilimsel araştırmalar da sumağın kan şekerini düzenlendiği ve diyabet hastalığının ortaya çıkma ihtimalini azalttığını kanıtlamıştır.

Enfeksiyon hastalıklarının giderilmesini sağlar

Mikroorganizmalar sebebiyle ortaya çıkan ve yaygın olarak görülen enfeksiyonel hastalıklar, düzenli olarak sumak tüketerek önlenebilir. Bununla birlikte solunum yolları ve boğazda meydana gelen enfeksiyonlar, sumak tüketilerek önlenebilir.

Sumağın bilinen faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Damar sertliğini önler.

Diyabet ve obezite gibi hastalıkların önüne geçer.

İdrar söktürücüdür.

Solunum yollarında meydana gelen hastalıkların tedavisi için doğal bir yardımcıdır.

Kolesterolü düzenler.

Kan basıncını dengeler.

Anne sütünü artırır.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların semptomlarını azaltır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Sindirim sistemini düzene sokar.

Kalp sağlığı için faydalı bir bitkidir.

Eklem hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

Ateş düşürücüdür.

Harareti alır.

SUMAK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Sumak suyu hazırlamak için gerekli malzemeler şu şekildedir:

Bir çay bardağı kaynamış su

Bir tatlı kaşığı sumak

Sumak suyu yapılışı:

Bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumayı ekleyin. Bu şekilde 5 dakika demlenmeye bırakın. Ardından süzerek tüketebilirsiniz. İsterseniz içerisine birkaç damla kekik yağı ekleyebilirsiniz.

SUMAK NEREDE YETİŞİR?

Sumak, İran, Afganistan, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de yetişir. Sumak Türk mutfağında da en çok kullanılan baharatlar arasındadır. Yemeklere ve salatalara ekşi bir tat vermesi sebebiyle çok fazla sevilerek tüketilir. Sumak sağlık açısından da çeşitli ve güçlü kimyasal maddeler içermektedir.

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