Bağışıklık sistemini güçlendiren sumağın faydaları saymakla bitmiyor! Sumağın faydaları nelerdir?

Anti mikrobiyal özellikleri öne çıkan bir baharat olan ve özellikle kış mevsimi ile mevsim geçişlerinde sıklıkla tüketilmesi önerilen sumak, son günlerde sağlığa olan faydaları sebebiyle gündemde. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı dirençli bir bünyeye sahip olmak isteyenler, sumağın faydalarını araştırıyor. Alternatif tıbbın en önemli bitkisel kaynaklarından bir tanesi olan ve üst solunum yollarında ortaya çıkması muhtemel problemler dolayısıyla kendini gösteren ateş gibi semptomların giderilmesinde etkili olan sumak, uzun yıllardır sağlığa olan faydaları sebebiyle tüketiliyor. Peki sumak nedir, faydaları nelerdir?

Sumak suyu nasıl hazırlanır? Sumağın şifalı etkilerinden faydalanmak isteyenler, sumak suyu tarifi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yapılan araştırmalar, sumağın dengeli kullanımı sayesinde kan şekerinin kontrol altına alındığını, kalp sağlığının desteklendiğini, pek çok hastalığın henüz ortaya çıkmadan önlendiğini ve çeşitli sebeplerle meydana gelen ağrıların hafifletildiğini kanıtlıyor. İşte mucizevi baharat sumağın ve sumak suyunun faydaları...

SUMAK NEDİR?

Sumak, Rhus cinsine ya da Anacardiaceae familyasına ait olan çiçekli bitkiyi ifade eder. Bu bitkilerin çoğu, küçük çalılar ve druplar olarak bilinen parlak kırmızı meyveler üreten sumak ağaçlarından oluşur. Bu bitkiler dünya çapında yetiştirilmektedir ancak özellikle Doğu Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da yaygındır. Diğer bazı popüler çeşitler arasında Staghorn sumağı, Afrika sumağı, pürüzsüz sumak ve kokulu sumak bulunur.

Sumağın faydaları nelerdir ve sumak suyu nasıl hazırlanır? İşte detaylı bilgiler…

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Kan Şekerini Düzenler

Yüksek kan şekeri, sağlığın bir çok yönünden gerçek bir etki edebilir. Kısa vadede yorgunluk, baş ağrısı, sık idrara çıkma ve artan susama gibi semptomlara neden olabilir. Zamanla, yüksek kan şekeri seviyelerini sürdürmek, sinir hasarı, böbrek sorunları ve bozulmuş yara iyileşmesi gibi daha ciddi sonuçlara neden olur.

Bazı araştırmalar, sumağın normal kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada, diyabetli 41 kişi üç aylık bir süre için üç gram sumak baharatı veya günlük bir plasebo verildi. Çalışmanın sonunda sumak baharatının kan şekeri seviyesini% 13 azalttığı ve hatta genel kan şekeri kontrolünde bir iyileşmeye yol açtığı tespit edildi.

Ayrıca, insülin direncini de önlemeye yardımcı olabilir. İnsülin, şekerin kan dolaşımından dokulara taşınmasından sorumlu olan hormondur, dolayısıyla kan şekeri seviyeleri sürekli yüksek olduğunda, insülin seviyeleri yükselir. Bu, vücudun etkilerine karşı dirençli olmasına ve kan şekeri kontrolünün bozulmasına neden olur. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmaya göre, sumak spesiti insülin direncini azaltmak ve kan şekerini stabilize etmek için insülin düzeylerini düşürmede etkili olabilir.

Kolesterolü Düşürür

Yüksek kolesterol, kalp hastalığı için en büyük risk faktörlerinden biridir. Kolesterol arterlerin içinde birikerek daralma ve sertleşmeye neden olur, kalp kasına baskı yapar ve kanı zorlaştırır.

Araştırmalar çoğunlukla hayvan modelleriyle sınırlı olmakla birlikte, çalışmalar sumağın kalp hastalığı riskini azaltmak için kolesterolü düşürerek kalp sağlığına fayda sağladığını göstermektedir. İran'daki Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre sumak, yüksek kolesterol ile beslenen sıçanlarda hem trigliserid hem de kolesterol seviyelerini düşürmeyi başardı. Başka bir çalışmada da benzer bulgular elde edilmiş, bu da sumak ve zencefil kombinasyonunun tavuklara uygulanmasının kolesterol düzeylerinde anlamlı bir azalmaya neden olduğunu göstermektedir.

Hastalıklarla Mücadele Eder Antioksidanları Yüksektir

Antioksidanlar, hücre hasarını önlemek ve kronik hastalığa karşı korumak için serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan güçlü bileşiklerdir. Hatta bazı araştırmalar, antioksidanların kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi ciddi rahatsızlıkların riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.

Sumak, serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye ve vücudunuzu sağlıklı tutmaya yardımcı olan konsantre bir antioksidan kaynağıdır. Aslında, 2015 de yapılan bir çalışmada, antioksidan içeriği sayesinde, sıçanlarda diyabet komplikasyonlarını azaltmada etkili olduğunu gösterdi.

Kemik Erimesini Azaltabilir

Osteoporoz, kemik erimesinin neden olduğu zayıf, kırılgan kemikler ve artmış kırık riski ile karakterize edilen yaygın bir durumdur. Osteoporoz riski yaşla birlikte artmaktadır ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 65 yaşın üstündeki kadınların yaklaşık yüzde 25'inin femur, boyun ve lomber omurgada osteoporoz olduğunu tahmin etmektedir.

Araştırmalar, sumağın kemik sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri konusunda hala çok sınırlı olmasına rağmen, bir çalışma umut verici sonuçlar bulmuştur. Uygulamalı Ağız Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan bir 2015 hayvan çalışması, sıçanlara sumak ekstraktının uygulanmasının, kemik metabolizmasında rol oynayan bazı spesifik proteinlerin dengesini değiştirdiğini ve azalan kemik kaybına yol açtığını göstermiştir.

Kas Ağrısını Giderir

Kronik kas ağrıları ve ağrılarınız varsa, baharat dolabınızı değiştirmek size yardımcı olabilir. Aslında, bir çalışmada, sumak baharatı ile aynı bitkiden elde edilen sumak suyu, sağlıklı yetişkinlerde aerobik egzersiz sırasında kas ağrısını azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi.

Zengin antioksidan içeriği nedeniyle, daha fazla ağrı rahatlaması sağlamak için inflamasyonu azaltmaya da yardımcı olabilir. İnflamasyon sadece hastalık gelişimine katkıda bulunmakla kalmaz ve birçok otoimmün ortamda merkezi bir rol oynar, aynı zamanda inflamasyonun ağrı düzenlemesinde de rol oynayabileceğini gösterir.

Sumak Baharat Beslenme ve Doğal Kullanımları

Diğer şifalı otlar ve baharatlar gibi, sumak baharatının kalorilerisi düşüktür, ancak C vitamini açısından yüksek ve hastalıklara karşı savaşmak ve sağlığı optimize etmek için önemli bir antioksidan patlaması sağlar. Özellikle, sumak, gallik asit, metil gallat, kaempferol ve kuersetin gibi polifenoller ve flavonoidlerde yüksektir. Aynı zamanda antioksidanlar gibi davranan ve hatta anti kanser özellikleri de olabilen tanenler içerir.

Sumak'ın tıbbi özellikleri, özellikle Sumak'ın yaygın olarak yetiştirildiği Güney Asya ve Orta Doğu gibi bölgelerde binlerce yıldır tanınır. Bütünsel tıpta, astımdan diyare ve soğuk algınlığına kadar çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır.

Sumak Baharatı ve Zehirli Sumak

Bazen gök gürültüsü olarak da adlandırılan zehirli sumak, zehirli sarmaşık olarak aynı bitki ailesine ait bir tür odunsu çalıdır. Sumak baharatıyla aynı ismi paylaşmasına rağmen, ikisi farklı bitki cinslerine aittir ve çok az benzerlik paylaşırlar.

Sumak baharatının aksine, zehir sumağı yenilebilir değildir ve aslında sağlık açısından son derece tehlikeli olabilir. Bitki, deriyi ve mukus zarını tahriş edebilen ve zehirli bir topak döküntüsüne neden olabilen, urushiol adı verilen bir bileşik içerir. Yapraklar yandığında, bileşik akciğerlere bile girebilir, acıya ve solunum zorluğuna neden olabilir, ki bu da ölümcül olabilir. Sumak baharatı ise, önemli yan etkilerle ilişkilendirilmemiş ve çoğu insan tarafından güvenle tüketilebilir.

SUMAK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

– Bir çay bardağı kaynamış su

– Bir tatlı kaşığı sumak

Yapılışı: