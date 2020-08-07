Dolaşım sistemini düzenleyen yeşil çayın faydaları: Yeşil çay nelere iyi gelir?

Yeşil çay, Camellia Sinensis adı verilen bir bitkinin yapraklarından elde edilen çay türüdür. Toplanan bu yaprakların kavrulup hızla kurutulması gerekmektedir. Fazla işlem görmeyen yeşil çay içerisinde antioksidan içeren bileşenler barındırır.

Düzenli olarak tüketilmesi gerekir

Yeşil çayın vücutta istenilen etkisi yaratması için düzenli tüketime ihtiyaç vardır. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuda çok faydalı bir çaydır. Yeşil çayın içinde bulunan aminoasitler, karbonhidrat, E,C,B vitaminleri insan sağlığı açısından önemli rol oynar. Sağlık için birçok gerekli minerali içerisinde bulunduran yeşil çay vücudun istenilen vitamin ve mineralleri almasını sağlar.

Diyabetin ilerlemesini önler

Yeşil çay kandaki glikoz değerlerini belirli bir dengede tutar. Başlangıç seviyesindeki diyabetin ilerlemesinin önlenmesine yardımcı olduğu bilinir. Kandaki glikoz değeri dengede kalacağından dolayı diyabet ilerlemesi yavaşlatılmış olur. Diyabet hastalarının yeşil çay tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

Cilt ve saç sağlığına iyi gelir

Yeşil çayın içerisinde bulunan antioksidanlar vücuttaki hücrelerin zarar görmesini engeller. Yeşil çay tüketimiyle korunan hücreler cildin yaşlanmasının önüne geçer. Düzenli yeşil çay tüketenlerin yaşlanma karşıtı etkisini gördükleri bilinir. Cilt sağlığının dışında saç derisi kuruluğuna da iyi gelen yeşil çay saç ve kafa derisinin de sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı olur

Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlanmasını sağlar ve depolanan yağın kolay yakılmasına yardımcı olur. Yeşil çayın içerisinde bulunan aktif bileşenler sayesinde yağ yakma hormonları devreye girer ve sağlıklı kilo verme başlar. Tek başına yeşil çay tüketilmesi kilo vermeye yardımcı olmaz. Düzenli ve sağlıklı beslenme, diyetisyen kontrolünde yapılan diyete takviye olarak yeşil çay tüketilebilir.

Tansiyona iyi gelir

Vücutta kan damarlarının daralmasına neden olan protein hormonları vardır. Yeşil çay tüketimi kan basıncını ve sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur. Böbreklerden salgılanan renin adında enzimin sonucunda ortaya çıkan bu hormon tansiyonunun yükselmesine neden olur. Yeşil çay burada devreye girer ve bu enzimleri yavaşlatıp tansiyon değerini normal düzeyde tutmaya yardımcı olur.

Yeşil çayın zararı var mıdır?

Faydalarının yanında aşırı tüketimde zararları da olduğu bilinen yeşil çayı aşırı tüketmemek gerekmektedir. Bazı yan etkileri olan yeşil çayı günde 3 bardaktan fazla tüketilmemesi önerilir. Aşırı tüketimde vücutta oluşan yan etkiler şunlardır;

- Baş ağrısı

- Uyku düzensizliği ve uyku problemleri

- Mide ağrısı, midede yanma hissi

- Baş dönmesi

-İshal ve kusma

Önemli ve kronik hastalıkları olan kişilerin doktorlarına danışmadan yeşil çay tüketmemeleri gerekmektedir. Her vücutta farklı etkiler gösterebilen ve her hastalığa sahip olanın tüketmemesi gereken bir çay olan yeşil çayı mutlaka doktora danışıp kullanılması önerilir.