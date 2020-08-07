Yeşil çay ile zayıflamak: Yeşil çayın faydaları nelerdir?

En sağlıklı içecekler arasında yer alan yeşil çay faydalarıyla şaşırtıyor. Kanser önleyici, zayıflatıcı ve yaşlanmayı geciktirmesiyle bitki çayı her dönem tercih ediliyor. Vücudumuzda sindirim sistemini düzenleyen ve metabolizmayı hızlandıran özelliğiyle bilinen bitki çayı kadınların vazgeçilmezi oluyor. Peki yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çay neye iyi gelir?

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Vücudumuzda inanılmaz etkileri olan yeşil çay, fermente edilmemiş yapraklardan oluşur, bu nedenle en üst düzeyde antioksidan içerir. Yaz kış tüketilen yeşil çayın bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kan dolaşımını hareketlendirir.

Zayıflatıcı etkisiyle her zaman tercih edilir.

Kanser önleyicidir. (Meme, mesane, yumurtalık, kolorektal (bağırsak), yemek borusu (boğaz),akciğer, prostat, cilt, mide)

Yaşlanma karşıtıdır.

Kalp sağlığını korur.

Stresle mücadele ederek sakinleştirir.

Gaz giderici ve ateş düşürücüdür.

Hafızayı güçlendirir.

Yorgun gözaltı torbalarına, kompres olarak uygulayabilirsiniz.

Soğuk algınlığı tedavisinde, gargara yapılarak kullanılır.

Diş çekiminden sonra kanamayı veya ağrıyı durdurmak için kompres yapılır.

Bağışıklık sistemini düzenler.

YEŞİL ÇAY NEYE İYİ GELİR?

Yeşil çay tüketimi hastalıklara da iyi geliyor. Yalnız yeşil çayın tüketimi konusunda aşırıya kaçılmamalıdır. Günde 3'ten fazla içilmemelidir. Metabolizmayı hızlandırması ve vücuttaki toksinlerin kolay atılmasını sağlaması buna etken olmaktadır. Gün içerisinde 3 bardak tüketildiği takdirde kalp krizi riskini % 11 oranında düşürmektedir. Yeşil çay içerisinde kafein olduğu için hamilelerin tüketmesi sakıncalıdır.

YEŞİL ÇAY ZAYIFLATIR MI?

Yeşil çay demlendiğinde suya yeşil bir ton veren okside olmamış bir çaydır. Kayıtlar, üç bin yıl önce Çin'in güney-batı bölgesinde yeşil çayın kullanıldığını gösteriyor. Yeşil çay yaprakları Camellia sinensis; bu yapraklar üzerinde yapılan oksidasyon işleminden öncedir. Metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeye yardımcı olan yeşil çayın bilinmeyen birçok faydası vardır.

Uzmanlarla yapılan görüşmelerde yeşil çayın içinde bulundurduğu çeşitli maddeler ile yağ yakımını hızlandırdığı ve kilo vermeye yardımcı olduğu anlaşılmıştır.

Çeşitli besinlerle destekleyerek içeceğiniz yeşil çayın düzenli kullanımda bel çevresinde ki yağları 2 – 3 cm kadar incelttiği de gözlenmiştir.

YEŞİL ÇAY NASIL DEMLENİR?

Yeşil çayı marketlerde hazır bir şekilde bulunan sallama poşet çay olarak bulabilirsiniz. Bu şekilde sıcak su dolu bir fincanın içine atarak demleyebilirsiniz.

Ya da yine marketlerden veya aktarlardan temin edebileceğiniz yeşil çayın, bitki halini demleyebilirsiniz.