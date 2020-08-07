Yağ yakıcı özelliği ile bilinen yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çay zayıflatır mı?

Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çay her geçen gün hem dünyada hem de Türkiye'de popülerliği artan bir bitki ve içecek türüdür. Yeşil çay ve siyah çay da Camellia sinensis bitkisinden yapılmaktadır ancak farklı işleme yöntemleri onlara eşsiz lezzetler ve farklı aromalar verir. Peki, yeşil çayın faydaları nelerdir? Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle kadınların vazgeçilmez içeceği olan yeşil çay zayıflatıcı özelliğiyle dikkat çekiyor. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudu tok tutuyor ve metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor. Hem soğuk hem sıcak tüketebileceğiniz yeşil çayın faydaları nelerdir, ne işe yarar? Yeşil çay zayıflatır mı, nasıl demlenir? İşte yeşil çayın sağlığa yararları...

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Ülkemizde sıklıkla kullanılan yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Hem zayıflatan hem metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle bilinen yeşil çayın faydalarını haberimizde derledik. İşte mucizevi içecek yeşil çayın bilinmeyen faydaları…

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR, NE İŞE YARAR?

Özellikle yaz mevsiminde sıklıkla tüketilen yeşil çayın vücuda birçok faydası bulunuyor. Metabolizmayı hızlandırması ve vücuttaki toksinlerin kolay atılmasını sağlaması tüketimini arttırıyor. Uzmanlara göre yeşil çayın düzenli kullanımı sonrasında bel çevresinde ki yağlar 2 – 3 cm kadar incelttiği de gözlenmiştir. İşte madde madde yeşil çayın faydaları;

Bağışıklık sistemini düzenler,

Metabolizmayı hızlandırır,

Kan dolaşımını hareketlendirir,

Cilt ve saç sağlığını korur,

Zayıflatıcı etkisiyle her zaman tercih edilir,

Stresle mücadele ederek sakinleştirir,

Gaz giderici ve ateş düşürücüdür,

Hafızayı güçlendirir,

Yorgun gözaltı torbalarına, kompres olarak uygulayabilirsiniz,

Kötü kolesterol değerini düşürür,

Soğuk algınlığı tedavisinde, gargara yapılarak kullanılır,

Diş çekiminden sonra kanamayı veya ağrıyı durdurmak için kompres yapılır,

YEŞİL ÇAYIN YARARLARI NELERDİR?

Yeşil çay, metobolizmanın hızlanmasını sağlar ve böylece depolanan yağın yakılmasını sağlar. Uzmanlar yemekten önce veya sonra içilmesini tavsiye ediyor. Yeşil çay yemeklerden önce içilirse kilo vermede etkili oluyor. Yemeklerden iki saat sonra alınırsa sindirimi kolaylaştırıyor. Öte yandan yeşil çay kanserle mücadele eder. Hücre temizliği sağlayan ve hücre yenilenmesini destekleyen polifenollerin tümör büyümesini azalttığı ve ultraviyole radyasyonun neden olduğu hasara karşı koruduğu ortaya çıkarılmıştır. Meme kanseri, mide kanseri, cilt kanseri, yumurtalık kanseri, mesane kanseri gibi birçok kansere iyi geldiği biliniyor.

YEŞİL ÇAY ZAYIFLATIR MI?

Yeşil çay, içeriğindeki birçok bileşen ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve zayıflatıcı özelliğiyle bilinir. Özellikle kadınların vazgeçilmez içeceği olan yeşil çayın faydaları arasında zayıflatıcı özelliğinin olması tüketimini arttırıyor. Uzmanlar günde 2 kez yeşil çay tüketimini uygun görüyor. İçerisindeki vitaminler sayesinde yağ yakımını hızlandırır, bu açıdan diyet dönemlerinde tüketilmesi önerilen iyi bir yardımcıdır. Özelikle son yıllarda diyet listelerinde kendine yer bulan yeşil çay, enerji verici özelliğiyle iştahı bastırıyor.

YEŞİL ÇAY NASIL DEMLENİR?

Yeşil çayı marketlerde hazır bir şekilde bulunan sallama poşet çay olarak bulabilirsiniz. Bu şekilde sıcak su dolu bir fincanın içine atarak demleyebilirsiniz.

Yeşil çay yapraklarını alın ve bir çay süzgecine yerleştirin. Ardından süzgeci boş bir kaba yerleştirin. Çay yapraklarının üzerine sıcak su dökün. Çay yaprağı yaklaşık 2 ila 3 dakika kadar bekletin. Serinlemesine izin verin ve ardından mükemmel bir fincan yeşil çayınızı yudumlayın.

Ya da yine marketlerden veya aktarlardan temin edebileceğiniz yeşil çayın, bitki halini demleyebilirsiniz.

YEŞİL ÇAY GÜNDE KAÇ KEZ İÇİLMELİDİR?

Günde en az 2 fincan yeşil çay içenlerin algılama ve zihinsel işleyişlerinin içmeyenlere göre daha az olduğu araştırmalar sonrasında ortaya çıkarılmıştır. Yemeklerden önce veya sonra yeşil çayı tüketebilirsiniz. İsterseniz soğuk isterseniz sıcak bir şekilde hazırlayabilirsiniz.