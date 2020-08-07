Bağışıklık sistemini güçlendiren zencefilin faydaları: Taze ve kutulmuş zencefil nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?

Yüksek oranda mineral içeren zencefil faydaları trend başlıklar arasındaki yerini koruyor. Kış aylarında salatalarda yaz mevsiminde toz haliyle sofraların vazgeçilmezi haline gelen zencefilin yararları saymakla bitmiyor. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alırken, antioksidan kapasitesi yüksek vitamin ve mineraller önem kazanıyor. Peki Zencefilin faydaları nelerdir? İşte merak edilenler…

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Günümüzde yapılan araştırmalar, zencefilin bazı viral enfeksiyonları baskıladığını ve bu enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen hastalıkları önlediğini gösteriyor.

Bilinen en güçlü anti-enflamatuvar maddeleri içerdiğinden dolayı doğal ve çok güçlü bir ağrı kesicidir.

Zencefilin en belirgin etkisi, mide bulantısını azaltmasıdır. Mide bulantısı için kullanılan zencefilin kuru veya yaş olması önemli değildir.

İçeriğindeki gingerol isimli madde sayesinde vücudu iltihaplanmaya karşı korur.

İçerdiği besin maddelerinin yardımıyla ciğerleri genişletir, mukuslara etki eder ve daha rahat nefes alıp verilmesini sağlar.

Yaşlılık sebebiyle oluşan eklem ağrılarında taze zencefilin faydası çoktur. Kış aylarında tüketildiğinde hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.

Zencefilin kök ya da toz halinin tüketilmesi, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olduğu için kalp damar rahatsızlıklarına karşı koruyucu özellik gösterir.

ZENCEFİL NASIL KULLANILMALI?

TAZE ZENCEFİL ÇAYI: Az miktarda taze zencefil köksapını küçük parçalara ayırın. 2 bardak suya koyup düşük ateşte 15 dakika kaynatın. Süzün. Öksürük ve soğuk algınlığı ve dolaşımı güçlendirmek için günde 1-3 bardak için.

KURUTULMUŞ ZENCEFİL ÇAYI: 1 bardak kaynamış suya çeyrek ya da yarım çay kaşığı zencefil tozu ekleyip 10 dakika demleyin. Süzün. Gaz/şişkinlik ya da mide bulantısı sorunlarına karşı yemeklerden sonra bir bardak için.

KAPSÜLLER: Günde 2 ya da 3 defa 250-500 mg arası kullanın.

EKSTRELER: Yoğunlaştırılmış ekstreler osteoartrit için kullanılır. Talimatlarda yazdığı gibi kullanın