Boğaz ağrısı yutkunma zorluğuna ne iyi gelir? Psikolojik yutkunma zorluğu belirtileri nelerdir?

Boğaz ağrısı çok sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Kaşıntılı ya da kuru olabilir. Hızlıca önlem alınırsa daha kolay çözülebilmektedir. Virüslerden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle boğaz ağrısı oluşmaktadır. Viral nedenlerden dolayı meydana geldiği için o bölgenin steril olması gerekmektedir.

Boğaz Ağrısı Yutkunma Zorluğu

Boğaz ağrısı genellikle viral nedenlerden dolayı oluştuğu için böyle durumlarda bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Vücuttaki mikroplarla savaş halinde olmak için dirençli bir bünye olması gerekmektedir. Dolayısıyla boğaz ağrısı gibi viral enfeksiyon kaynaklı durumlarda içeriden ve dışarıdan tedavi uygulanabilir. Örnek verecek olursak; o bölgenin sıcak tutulması ya da bitkisel çay veya çorbalarla desteklenmesi diyebiliriz.

Yutkunma Zorluğuna Ne İyi Gelir?

Yutkunma zorluğuna iyi gelecek besinler;

Ilık makarna, peynir ya da peynirli makarna

Ilık yulaf ezmesi, pişmiş mısır gevreği ya da irmik

Jelatin tatlılar

Pişmiş sebzeler

Sade yoğurt ya da meyve püreli yoğurt

Meyve ya da sebze smoothieleri

Et suyu ya da kremalı çorbalar

Patates püresi

Süt

Çırpılmış ya da haşlanmış yumurta

Üzüm ya da elma gibi asidik olmayan meyve suları vb.

Psikolojik Yutkunma Zorluğu Belirtileri

Psikolojik yutkunma zorluğunun belirtilerini Prof. Dr. Çetin Sayaca şöyle sıralamıştır:

Tekrar eden akciğer hastalıkları

Sebebi belli olmayan ve sık sık meydana gelen ateş

Yemek yeme esnasında fazla çaba harcama

Yeme süresinin uzaması

Boğazda kalıntı hissiyatı

Yutkunma sonrası öksürük

Yutkunma sonrası ses değişikliği

Yemek alışkanlıklarının değişiklik göstermesi

Su içmekten kaçma ve tüketim miktarının giderek azalması

Yutkunma miktarının ve süresinin uzaması

Yutkunma sonrasında boğazını temizleme isteği

Yeme, içme sonrasında yorgunluk

Yetersiz beslenme sonrası kilo kaybı

Boğazda Yutkunma Zorluğu Nasıl Geçer

Boğaz bölgesini şal ile sarmak, papatya, ıhlamur gibi bitki çayları içmek, tuzlu su yardımı ile gargara yapmak rahatlamayı beraberinde getirir.

Virüslerde kaynaklı olduğunda sıcak çay ve çorba gibi besinler tüketilmelidir.

Diğer yandan soğuk içeceklerde boğaz ağrısını hafifletir. Fakat kısa vade için bu durum uygulanabilir. Çünkü bu şekilde boğazın tahriş olmasına neden oluruz, zedelenmemesi gerekmektedir.

Tiroit Ameliyatı Sonrası Yutkunma Zorluğu

Genel anestezi esnasında soluk borusuna yerleştirilen tüp sebebiyle yutkunma esnasında boğazda küçük bir ağrı veya batma hissi olabilir. 1-2 günde kendiliğinden geçmesi beklenmektedir. Bepanthol gibi bir boğaz pastili kullanılması yutkunma zorluğuna iyi gelecektir.

Yutkunma Zorluğu Neden Olur?

Yutkunma zorluğu yiyecekleri ya da sıvıları ağızdan mideye göndermek için fazla zaman ve emek harcanması demektir. Kişi gereğinden hızlı yemek yediğinde ya da yiyecekleri gerektiği kadar çiğnemediğinde ortaya çıkar. Kişinin endişelenmesi için bir sebep değildir. Fakat bu durum sürekli yaşanıyorsa tedavi gerektiren bir durum var demektir. Yutkunma zorluğu her yaşta ortaya çıkabilir. Genellikle yaşlı insanlarda daha fazla rastlanmaktadır. Yutkunma güçlüğüne sebep olan etkenler değişkenlik gösterebilir. Altında yatan nedene bağlı olarak tedavi planlanır.

Bebeklerde Yutkunma Zorluğu

Bebeklerde yutkunma zorluğunun nedenlerine bakalım:

Sinir sistemi bozuklukları

Gastrointestinal durumlar

Prematüre doğum

Kalp rahatsızlığı

Dudak, damak yarıklığı

Hava yolunu etkileyen durumlar

Bebeklerde yutkunma zorluğunun belirtilerine bakalım:

Yemek yerken kaskatı durmak ya da eğilerek yemek

Beslenme sırasında aşırı uyarılma ya da uyarılma yoksunluğu

Farklı yiyecek kıvamlarını kabul etmeme

Uzun beslenme zamanları (30 dk ve üstü)

Genel belirtilerine bakalım:

Islak ses, kısık ya da nefesli ses

Yemek sırasında öğürmek ya da öksürmek

Tekrar eden zatürre ya da solunum yolu enfeksiyonları

Yeme içme ile soluk alma uyumunda güçlük

Sık tükürmek

Normalden az kilo alma ya da büyüme

Bu sorunların bebeklere etkisini şöyle sıralayabiliriz: