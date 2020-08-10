Dardanel'den kamuoyu açıklaması!

Çanakkale İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı ve tebligatıyla Covid-19'dan korunma amaçlı kapalı devre çalışan ve evlerinde izole olan çalışanlarımızın 14 günlük süreleri tamamlanmış, tüm çalışanlarımızın testleri İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılmış ve süreç sonlandırılmıştır.

1- Mevcut durumda; çevremizde artan vaka sayılarına rağmen şirketimizde herhangi bir Covid-19 vakası bulunmamaktadır.

2- Tekrar altını çizerek belirtmek isteriz ki; yurtlarda kalan ve çalışmaya devam eden çalışanlarımıza hiçbir baskı uygulanmamıştır. Sadece gönüllülük esasına göre çalışanlarımızın katıldığı bu model kapsamında, çalışmak istemeyen çalışanlarımızın ev ortamında izolasyonu sağlanmıştır. Süreç sonucunda Dardanel tesislerinde herhangi bir Covid-19 vakası bulunmaması; çalışanlarımızın güven ve sağlık içinde olmaları en büyük mutluluğumuzdur.

3- Pandemi tedbirleri kapsamında, geçtiğimiz haftadan başlayarak tüm çalışanlarımıza her hafta tahlil yaptırma kararı almış bulunuyoruz. Bu sayede, üretim tesislerimizdeki faaliyetlerimize sıfır vakayla devam edilmesini hedefliyoruz.

4- Bu süreçte çalışanlarımız yüksek konfor ve sağlık standartlarına sahip 2 kişilik özel odalarda İl Sağlık Müdürlüğü'nün onayıyla konaklarken, her türlü ek ihtiyaçları Dardanel tarafından karşılandı. Dileyen çalışanlarımızın aileleri de bu yurtlarda misafirimiz olarak kendilerine eşlik etti.

5- Çalışanlarımızın güvende ve sağlıklı olmaları bizim için her şeyden önce gelir. Bayram tatiline denk gelen bu zorlu süreci özveriyle tamamlayan gönüllü çalışma arkadaşlarımızın mağduriyetlerini bir nebze karşılamak amacıyla yıllık izinlerine ek olarak 5 gün ücretli izin ve bu ay ki maaşlarına bayram ikramiyesi eklendiğini de ayrıca belirtmek isteriz. Ayrıca bu süre zarfında kendilerine kapsamlı Covid-19 eğitimi de verilmiştir.

6- Bizler Dardanel Ailesi olarak çalışanlarımızla destek, anlayış, dayanışma, birlik ve bütünlük içindeyiz. Her türlü zorluğa ve engele karşı tek bir yürek ve yumruk halindeyiz. Pandeminin tüm dünyayı olumsuz etkilediği bir ortamda bizler; çalışanlarımızla birlikte aldığımız tedbirler ve uygulamalar sayesinde bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağız.

Daha çok üreteceğiz.

İnsanlarımıza daha çok iş imkanı sağlayacağız.

Yöremiz ve ülkemiz ekonomisine daha fazla güç vereceğiz.