Sarımsak mucizesi! Sarımsağın faydaları neler?

Sarımsak tadı ve kokusu ile ilgili insanların farklı görüşleri vardır. Kimisi nefret eder kimisi de hastasıdır. Çoğu insana göre sarımsağın güçlü notaları ile o kadar büyüleyici ki, uzun zamandan beri körilerde, tavada kızartmalar, pizzalar, makarnalar, et preparatları, daldırmalarda bir lezzet arttırıcı olarak kullanılıyor Ancak değişmeyen bir şey var ki herhangi bir yemeği anında canlandırıp en yaygın hastalıklardan bazılarını tedavi etme gücüne sahiptir. Sarımsak, yemeklerde bir lezzetlendirici olarak yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda eski ve modern tarih boyunca bir ilaç olarak da kullanılmıştır. Çok çeşitli hastalık ve durumları önlemek ve tedavi etmek için sarımsak en büyük destekçi olmuştur. Sarımsak Allium cinsine aittir ve soğan, rakkyo (Asya'da bulunan bir soğan), yeşil soğan, bıçak, pırasa ve soğancıkla yakından ilgilidir. Binlerce yıldır insanlar tarafından kullanılmış ve Eski Mısır'da hem mutfak hem de sağlık ve tedavi yararları için kullanılmıştır.

Sarımsağı tüketmek için başlıca nedenleri Dr. Muammer Yıldız tek tek açıkaladı....

1-Vitamin ve mineral kaynağı



Sarımsak yaklaşık 30 adet sülfür bileşiği, çeşitli enzimler ve amino asitler, flavonoidler mineraller, A vitamini, B ve C vitaminleri içermektedir.

2-Bağışıklık sistemini düzenliyor



Sarımsak, prebiyotik özellikteki bir besindir. Yani prebiyotikler dediğimiz; vücut için faydalı bakterilerin etkinliğini ve sayısını artırmaya yardımcı olur. Dolayısıyla sarımsak, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmesi özelliğinden dolayı sarımsak düzenli tüketilmelidir.



3-Sindirim dostu

Hem vitaminler, mineraller ve diğer zengin besin içeriğinden dolayı hem de prebiyotik özelliğinden dolayı sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

4-Kolesterolü düşürüyor

Sarımsak kolesterol problemine de iyi gelmektedir. Kandaki iyi huylu kolesterolü (HDL) yükseltip, kötü huylu kolesterolü (LDL) ve trigliseridi düşürmektedir.

5-Tansiyon düşürücü



Tansiyonu yüksek olan kişiler de sarımsağı düzenli tüketmeye çalışmalıdır; çünkü sarımsak tansiyon düşürücü etkiye sahiptir.

6-Kanserle savaşıyor



Kansere karşı da koruyucudur. Yapılan bilimsel çalışmalari düzenli sarımsak yiyenlerin sarımsak yemeyenlere oranla mide kanserine yüzde 50 daha az yakalandığı göstermiştir.

7-Damar sertliğine iyi geliyor



Damar sertliği sorununa karşın sarımsak iyi bir koruyucudur.

8-Kan şekerini dengeliyor

Kan şekerinin dengelenmesinde yardımcı rol oynar.

9-Toksinleri uzaklaştırır



Sarımsak sigaranın, kirli hava koşulları ve çeşitli kimyasalların vücuda verdiği zararlı etkilerin giderilmesi içinde çok önemli. Vücutta biriken toksinlerin atılmasında yardımcı görev alır.