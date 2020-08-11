Boğaz ağrısı yutkunma zorluğuna ne iyi gelir? Psikolojik yutkunma zorluğu belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Boğaz ağrısı çok sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Kaşıntılı ya da kuru olabilir. Hızlıca önlem alınırsa daha kolay çözülebilmektedir. Virüslerden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle boğaz ağrısı oluşmaktadır. Viral nedenlerden dolayı meydana geldiği için o bölgenin steril olması gerekmektedir.
Boğaz Ağrısı Yutkunma Zorluğu
Boğaz ağrısı genellikle viral nedenlerden dolayı oluştuğu için böyle durumlarda bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Vücuttaki mikroplarla savaş halinde olmak için dirençli bir bünye olması gerekmektedir. Dolayısıyla boğaz ağrısı gibi viral enfeksiyon kaynaklı durumlarda içeriden ve dışarıdan tedavi uygulanabilir. Örnek verecek olursak; o bölgenin sıcak tutulması ya da bitkisel çay veya çorbalarla desteklenmesi diyebiliriz.
Yutkunma Zorluğuna Ne İyi Gelir?
Yutkunma zorluğuna iyi gelecek besinler;
Psikolojik Yutkunma Zorluğu Belirtileri
Psikolojik yutkunma zorluğunun belirtilerini Prof. Dr. Çetin Sayaca şöyle sıralamıştır:
Boğazda Yutkunma Zorluğu Nasıl Geçer
Boğaz bölgesini şal ile sarmak, papatya, ıhlamur gibi bitki çayları içmek, tuzlu su yardımı ile gargara yapmak rahatlamayı beraberinde getirir.
Virüslerde kaynaklı olduğunda sıcak çay ve çorba gibi besinler tüketilmelidir.
Diğer yandan soğuk içeceklerde boğaz ağrısını hafifletir. Fakat kısa vade için bu durum uygulanabilir. Çünkü bu şekilde boğazın tahriş olmasına neden oluruz, zedelenmemesi gerekmektedir.
Tiroit Ameliyatı Sonrası Yutkunma Zorluğu
Genel anestezi esnasında soluk borusuna yerleştirilen tüp sebebiyle yutkunma esnasında boğazda küçük bir ağrı veya batma hissi olabilir. 1-2 günde kendiliğinden geçmesi beklenmektedir. Bepanthol gibi bir boğaz pastili kullanılması yutkunma zorluğuna iyi gelecektir.
Yutkunma Zorluğu Neden Olur?
Yutkunma zorluğu yiyecekleri ya da sıvıları ağızdan mideye göndermek için fazla zaman ve emek harcanması demektir. Kişi gereğinden hızlı yemek yediğinde ya da yiyecekleri gerektiği kadar çiğnemediğinde ortaya çıkar. Kişinin endişelenmesi için bir sebep değildir. Fakat bu durum sürekli yaşanıyorsa tedavi gerektiren bir durum var demektir. Yutkunma zorluğu her yaşta ortaya çıkabilir. Genellikle yaşlı insanlarda daha fazla rastlanmaktadır. Yutkunma güçlüğüne sebep olan etkenler değişkenlik gösterebilir. Altında yatan nedene bağlı olarak tedavi planlanır.
Bebeklerde Yutkunma Zorluğu
Bebeklerde yutkunma zorluğunun nedenlerine bakalım:
Bebeklerde yutkunma zorluğunun belirtilerine bakalım:
Genel belirtilerine bakalım:
Bu sorunların bebeklere etkisini şöyle sıralayabiliriz: