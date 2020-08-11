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Boğaz ağrısı yutkunma zorluğuna ne iyi gelir? belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Soğuk algınlığı, grip ya da nezle gibi hastalıklar ortaya çıktığında oluşan boğaz ağrısı iltihaplı enfeksiyon nedeni ile olur. Yabancı bir cismin boğaza kaçması durumunda da boğaz ağrısı olur. Yutkunma sırasında gelişen semptomlar boğaz ağrısının kaynağının öğrenilmesinde yardımcı olur. Bu durumda doktora başvurulması gerekmektedir. Fakat bitkisel yöntemlerle de önlem alabilirsiniz. Örneğin; adaçayı ağrıyı hafifletmektedir. Şimdi boğaz ağrısı yutkunma zorluğuna ne iyi gelir, belirtileri nelerdir sorusunun cevaplarını araştıralım.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 15:00 Son Güncelleme: 11.8.2020 15:00 ABONE OL
Boğaz ağrısı yutkunma zorluğuna ne iyi gelir? Psikolojik yutkunma zorluğu belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Boğaz ağrısı çok sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Kaşıntılı ya da kuru olabilir. Hızlıca önlem alınırsa daha kolay çözülebilmektedir. Virüslerden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle boğaz ağrısı oluşmaktadır. Viral nedenlerden dolayı meydana geldiği için o bölgenin steril olması gerekmektedir.

Boğaz Ağrısı Yutkunma Zorluğu

Boğaz ağrısı genellikle viral nedenlerden dolayı oluştuğu için böyle durumlarda bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Vücuttaki mikroplarla savaş halinde olmak için dirençli bir bünye olması gerekmektedir. Dolayısıyla boğaz ağrısı gibi viral enfeksiyon kaynaklı durumlarda içeriden ve dışarıdan tedavi uygulanabilir. Örnek verecek olursak; o bölgenin sıcak tutulması ya da bitkisel çay veya çorbalarla desteklenmesi diyebiliriz.

Yutkunma Zorluğuna Ne İyi Gelir?

Yutkunma zorluğuna iyi gelecek besinler;

  • Ilık makarna, peynir ya da peynirli makarna
  • Ilık yulaf ezmesi, pişmiş mısır gevreği ya da irmik
  • Jelatin tatlılar
  • Pişmiş sebzeler
  • Sade yoğurt ya da meyve püreli yoğurt
  • Meyve ya da sebze smoothieleri
  • Et suyu ya da kremalı çorbalar
  • Patates püresi
  • Süt
  • Çırpılmış ya da haşlanmış yumurta
  • Üzüm ya da elma gibi asidik olmayan meyve suları vb.

Psikolojik Yutkunma Zorluğu Belirtileri

Psikolojik yutkunma zorluğunun belirtilerini Prof. Dr. Çetin Sayaca şöyle sıralamıştır:

  • Tekrar eden akciğer hastalıkları
  • Sebebi belli olmayan ve sık sık meydana gelen ateş
  • Yemek yeme esnasında fazla çaba harcama
  • Yeme süresinin uzaması
  • Boğazda kalıntı hissiyatı
  • Yutkunma sonrası öksürük
  • Yutkunma sonrası ses değişikliği
  • Yemek alışkanlıklarının değişiklik göstermesi
  • Su içmekten kaçma ve tüketim miktarının giderek azalması
  • Yutkunma miktarının ve süresinin uzaması
  • Yutkunma sonrasında boğazını temizleme isteği
  • Yeme, içme sonrasında yorgunluk
  • Yetersiz beslenme sonrası kilo kaybı

Boğazda Yutkunma Zorluğu Nasıl Geçer

Boğaz bölgesini şal ile sarmak, papatya, ıhlamur gibi bitki çayları içmek, tuzlu su yardımı ile gargara yapmak rahatlamayı beraberinde getirir.

Virüslerde kaynaklı olduğunda sıcak çay ve çorba gibi besinler tüketilmelidir.

Diğer yandan soğuk içeceklerde boğaz ağrısını hafifletir. Fakat kısa vade için bu durum uygulanabilir. Çünkü bu şekilde boğazın tahriş olmasına neden oluruz, zedelenmemesi gerekmektedir.

Tiroit Ameliyatı Sonrası Yutkunma Zorluğu

Genel anestezi esnasında soluk borusuna yerleştirilen tüp sebebiyle yutkunma esnasında boğazda küçük bir ağrı veya batma hissi olabilir. 1-2 günde kendiliğinden geçmesi beklenmektedir. Bepanthol gibi bir boğaz pastili kullanılması yutkunma zorluğuna iyi gelecektir.

Yutkunma Zorluğu Neden Olur?

Yutkunma zorluğu yiyecekleri ya da sıvıları ağızdan mideye göndermek için fazla zaman ve emek harcanması demektir. Kişi gereğinden hızlı yemek yediğinde ya da yiyecekleri gerektiği kadar çiğnemediğinde ortaya çıkar. Kişinin endişelenmesi için bir sebep değildir. Fakat bu durum sürekli yaşanıyorsa tedavi gerektiren bir durum var demektir. Yutkunma zorluğu her yaşta ortaya çıkabilir. Genellikle yaşlı insanlarda daha fazla rastlanmaktadır. Yutkunma güçlüğüne sebep olan etkenler değişkenlik gösterebilir. Altında yatan nedene bağlı olarak tedavi planlanır.

Bebeklerde Yutkunma Zorluğu

Bebeklerde yutkunma zorluğunun nedenlerine bakalım:

  • Sinir sistemi bozuklukları
  • Gastrointestinal durumlar
  • Prematüre doğum
  • Kalp rahatsızlığı
  • Dudak, damak yarıklığı
  • Hava yolunu etkileyen durumlar

Bebeklerde yutkunma zorluğunun belirtilerine bakalım:

  • Yemek yerken kaskatı durmak ya da eğilerek yemek
  • Beslenme sırasında aşırı uyarılma ya da uyarılma yoksunluğu
  • Farklı yiyecek kıvamlarını kabul etmeme
  • Uzun beslenme zamanları (30 dk ve üstü)

Genel belirtilerine bakalım:

  • Islak ses, kısık ya da nefesli ses
  • Yemek sırasında öğürmek ya da öksürmek
  • Tekrar eden zatürre ya da solunum yolu enfeksiyonları
  • Yeme içme ile soluk alma uyumunda güçlük
  • Sık tükürmek
  • Normalden az kilo alma ya da büyüme

Bu sorunların bebeklere etkisini şöyle sıralayabiliriz:

  • Su eksikliği ya da yetersiz beslenme
  • Yiyecek veya sıvıların hava yoluna kaçması riski
  • Zatürre ya da kronik akciğer rahatsızlığına yol açan, tekrar eden üst solunum yolu enfeksiyonları
  • Sosyal ortamlardaki yemeklerde yalnız kalma ya da sıkılma

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Boğaz ağrısı yutkunma zorluğuna ne iyi gelir? Psikolojik yutkunma zorluğu belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
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