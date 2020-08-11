En İyi Siyah Noktası Maskesi Tarifi: Evde Siyah Nokta Maskesi Nasıl Yapılır?

Ergenlik döneminde ortaya çıkan siyah noktalar çok can sıkıcıdırlar. Siyah nokta hemen hemen her insanda görülmektedir. Genellikle burun üzerinde bulunmaktadır. Ancak çene, alın gibi bazı bölgelerde de görülebilir. Peki bu siyah noktalardan kurtulmak mümkün müdür? Evde siyah nokta maskesi nasıl yapılır? Doğal Siyah Nokta Maskesi nelerdir? Siyah nokta ile ilgili tüm detaylar bu yazıda...

En İyi Siyah Nokta Maskesi

Siyah noktalar ergenliğe girilmesiyle insanların hayatlarına girerler. Oldukça can sıkıcı bir cilt sorunu olan siyah nokta ciltten kolay kolay arınmaz. En çok ise yarayan siyah nokta maskeleri bu yüzden çok fazla araştırılır. Aslında insanlar siyah nokta için siyah maske kullanırlar. Ancak siyah noktalardan anında kurtulmanın kolay bir yolu vardır. Her bölgedeki siyah noktaları çıkarmasa da çıkardığı yerleri tek uygulamada ortadan kaldırır. En iyi siyah nokta maskesi ise şudur:

Maden suyu

Türk Kahvesi

Diş Macunu

Kullanılmamış bir diş fırçası Bir çay kaşığı Türk Kahvesinin içerisine diş fırçasına sıkılandan biraz fazla diş macunu sıkılır ve üzerine birkaç damla maden suyu eklenir. Ardından macun kıvamını alıncaya kadar karıştırılır. Oluşan macun siyah nokta bulunan bölgeye sürülür ve diş fırçası ile tam bir dakika boyunca ovalanır. Sonrasında ise cilt temizlenir.



Evde Siyah Nokta Maskesi Nasıl Yapılır?

Siyah nokta maskesi adı altında satılan birçok siyah nokta maskesi vardır. Ancak insanlar bir süre sonra siyah nokta maskelerine para vermek istemezler. Evde siyah nokta maskesi yapmak aslında çok kolaydır. Evde yapılabilecek pek çok siyah nokta maskesi bulunmaktadır. Evde yapılabilecek siyah nokta maskelerinden birisi ise şudur:

Taze sıkılışmış bir limon suyu

Karbonat Bir kap içerisine karbonat ve limon suyu dökülür ve karıştırılır. Acun kıvamına getirilen bu karışım siyah nokta bulunan yerlere uygulanır. 3 dakika kadar bekletildikten sonra ise temizlenir. Haftada iki kez bu uygulama yapılmalıdır.



Siyah Nokta Maskesi Önerileri

Siyah nokta en çok rastlanan cilt sorunlarından birisidir. Genellikle burun üstünde ortaya çıkan bir durumdur. Burun üzerinde ya da başka bölgelerde bulunan siyah noktalar oldukça çirkin bir görünüme neden olurlar. Bundan dolayı insanlar siyah nokta için maskeler araştırılar. Siyah nokta için çok fazla maske vardır. Bunlardan bazıları hazır bazıları ise evde hazırlanacak maskelerdir. En çok tavsiye edilen maskeler ise şunlardır:

Yumurta akı maskesi

Avokado maskesi

Limon karbonat maskesi

Kahve diş macunu maskesi

Siyah nokta bantları

Siyah maske

Kil maskesi

Çilek maskesi

Siyah Nokta Temizleme Maskesi

Uzun zamandır insanlar tarafından en çok araştırılan konulardan birisi siyah noktalardan nasıl kurtulacağıdır. Siyah noktalardan kurtulmak için insanlar genellikle maskelere başvururlar. Maskeler siyah noktalar ile savaşırlar ve siyah noktaları yok ederler. Siyah noktaları temizlemek için pek çok maske vardır. Bu maskeler arasında en iyi olanlardan birisi de bal maskesidir. Bal maskesinin tarifi ise şöyledir:

1 tatlı kaşığı bal

Yarım tatlı kaşığı süt Kısık ateşte ikisi birlikte karıştırılarak ısıtırlar. Ardından yüze uygulanır ve 20 dakika kadar bekletilir. Ardından yüz su ile durulanır.



Siyah Noktalar İçin Yumurta Akı Maskesi

Yumurta akı maskesi oldukça etkili ve meşhur bir maskedir. Yumurta akı maskesi genellikle sivilce için kullanılsa da siyah noktaları yok etmede de oldukça etkili olan bir maskedir. Yumurta akı ile yapılan bu maskenin sonucunda kişi rahatsız olduğu siyah noktalara veda eder. Ancak maskenin düzenli uygulanması çok önemlidir. Siyah noktaları gideren yumurta akı maskesinin tarifi ise şöyledir:

Bir yumurta akı

Birkaç damla limon suyu İkisi birbirine karıştırılır ve siyah nokta olan bölgelere sürülür. 20 dakika kadar bekledikten sonra maske yüzden soyulur. Bu maske siyah noktaları giderirken aynı zamanda ciltteki ölü derileri de giderir.



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