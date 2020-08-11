Kahve Maskesi Tarifi: Evde Kahve Maskesi Nasıl Yapılır?

Cilt bakımı için kullanılan ve ülkemizde sevilerek tüketilen bir içecek olan kahve cilt için gerçekten de çok faydalıdır. Kahve telvesi ile yapılan maske oldukça fazla kullanılmaktadır. Cildi yumuşatan ve bazı rahatsızlıkları tedavi eden bir maskedir. Peki kahve maskesi nasıl hazırlanır? Kuru ciltli kişiler bu maskeyi nasıl kullanmalıdır? Kahve maskesi ile ilgili tüm detaylar bu yazıda...

Kahve Telvesi Maskesi

Kahve maskesi oldukça meşhur bir maskedir. Cilde oldukça yararlı olan bir maskedir. Kahve telvesi maskesi Türk Kahvesi ile yapılmaktadır. Türk kahvesi telvesi ile maske yapmak oldukça kolaydır. Kahve telvesi maskesinin tarifi ise şöyledir:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı yoğurt Bir kase içerisinde tüm malzemeler karıştırılır. Ardından bu karışım göz ve dudak kenarları hariç her yere uygulanır. Sonra da kuruyana kadar bekletilir. Kuruduktan sonra su ile durulanır.



Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar?

Kahve telvesi maskesi uzun zamandır çoğu insan tarafından kullanılan bir maskedir. Cilde bakım yapan bu maske evde çok kolay bir şekilde uygulanır. Peki kahve telvesi maskesi ne işe yarar? Kahve telvesi maskesinin yararlarından bazıları şunlardır:

Cildi sıkılaştırır

Gözaltı şişlikleri ve morluklarına iyi gelir

Cildi canlandırır

Selülite iyi gelir

Nemlendiricidir

Kırışıklıkları azaltır

Siyah noktaları geçirir

Ayak bakımına iyi gelir

Ciltteki yorgunluğu giderir

Kahve Maskesi Tarifi

Kahve maskesi adı altında pek çok tarif bulunmaktadır. Bunlar hangi cilt sorunu için kullanılacağına göre ayırt edilmiş maskelerdir. Kahve maskeleri hem Türk Kahvesinden hem de granül kahveden yapılır. En çok kullanılan kahve maskelerinden bir tanesinin tarifi ise şöyledir:

Yarım bardak öğütülmüş kahve

Çeyrek bardak Hindistan cevizi yağı

Yarım bardak toz şeker Hindistan cevizi yağı düşük bir ısıta eritilir. Eridikten sonra içerisine diğer malzemeler eklenir. Hepsi cilde uygulanır ve 20 dakika sonra ciltten temizlenir.



Kahve Maskesi Faydaları

Kahve maskesi cilt sorunlarını iyileştirmesi ile bilinmektedir. Cilde pek çok faydası olan kahve maskesi pek çok insan tarafından sevilerek uygulanmaktadır. Kahve maskesinin faydalarından bazıları ise şunlardır:

Kırışıklıkları azaltır

Sivilce ve akne tedavisinde kullanılabilir

Göz altı morluklarını iyileştirir

Ciltteki ölü derileri atar ve cilde parlaklık getirir

Yağlı cilde sahip kişilerin cildindeki yağ oranını dengeler

Cildi sıkılaştırır

Ayak ve dirseklerdeki sertlikleri tedavi eder

Yağlı Ciltler İçin Kahve Maskesi

Yağlı cilde sahip insanlar pek çok maske denerler. Ciltlerindeki yağı dengelemek için kullandıkları maskelerin hepsi elbette etkili değildir. Ancak kahve maskesi yağlı cilde sahip kişiler için çok güzeldir. Yağlı cilde sahip kişilerin yapması gereken kahve maskesinin tarifi şöyledir:

1 tatlı kaşığı kahve telvesi

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı yoğurt Hepsi karıştırılır ve yüze uygulanır. 10 dakika sonra yüzden temizlenir.



Kuru Ciltler İçin Kahve Maskesi

Kuru cilde sahip kişiler ciltlerinin daha güzel gözükmesi için maske arayışına girerler. Kuru ciltli kişilerin ciltlerinin daha güzel gözükmesi için bir kahve maskesi vardır. Bu kahve maskesinin tarifi ie şu şekildedir:

1 çay kaşığı kahve telvesi

Yarım yemek kaşığı yoğurt Tüm malzemeler karıştırılarak yüze uygulanır. Ardından 15 dakika bekletilir ve maske yüzden temizlenir.



Sivilce İçin Kahve Maskesi

Kahve maskesi bir sürü cilt sorununa iyi gelir. Bu cilt sorunlarından birisi de sivilcedir. Kahve maskesi sivilce tedavisinde kullanılabilir. Sivilcelere iyi gelen kahve maskesinin tarifi ise şu şekildedir:

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi Karıştırılarak parmak uçlarıyla cilde uygulanır. Cilde uygulanırken masaj yapılmalıdır. 15 dakika bekletildikten sonra ise ciltten temizlenir.



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