Kil Maskesi Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir? Kil Maskesi Ne İşe Yarar?

Cilde iyi gelen maskelerden olan kil maskesi yüz, el ve boyunda kullanılabilir. Kil maskesi cildin yağ seviyesini dengeleyen bir maske olmasından dolayı bu denli çok tercih edilir. Düzenli kullanıldığı takdirde çok fazla işe yarayan bu maske uygulaması oldukça kolay olan bir maskedir. Kil maskesi doğal bir maskedir ve evde uygulanabilir. Bundan dolayı en çok araştırılan maskelerden birisi haline gelmiştir. Peki yağlı ciltler için kil maskesi nasıldır? Ya da kuru ciltler için kil maskesi nasıldır? Kil maskesi ile ilgili tüm detaylar bu yazıda...

Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

Cilt için oldukça yararlı olduğu bilinen maskelerden birisi kil maskesidir. Kil maskesini yapmak ise oldukça kolaydır. Uğraş vermeden hızlıca kil maskesi yapılabilir. Kil maskesi genellikle bir çay kaşığı kil ile bir tatlı kaşığı su karıştırılarak elde edilir. Kil maskesinin içerisine maden suyu, gül suyu, papatya suyu gibi doğal ürünler de eklenebilir. Kil maskesini yaparken suyun azar azar dökülmesi ve kıvamının iyi ayarlanması oldukça önemlidir.

Kil Maskesi Faydaları Nelerdir?

İnsanlar ciltlerine daha güzel bir hale getirebilmek için çeşitli birçok maske denerler. En memnun kalınan maskelerden birisi ise hiç şüphesiz kil maskesidir. Kil maskesinin pek çok faydası vardır. Kil maskesinin faydalarından bazıları ise şunlardır:

Ciltte oluşmuş fazla yağın kaybolmasını sağlar

Cildin dış etkenlerden dolayı zarar görmüş bölgelerini onarır

Ciltte oluşan sivilce, akne gibi sorunları tedavi eder

Cildin pigment bozukluklarını iyileştirir ve cildi orijinal rengine dönüştürür

Yaşlanmaya karşı önleyicidir

Cilt gözeneklerine yapışmış olan mikropları yok eder

Cilt lekelerini geçirir

Tıkanmış gözenekleri açar

Kil Maskesi Ne İşe Yarar?

Kil maskesi özellikle akne, sivilce sorunu olan kişilerin kullandığı bir maskedir. Kil maskesi içerisinde magnezyum, kalsiyum, demir, silis ve potasyum bulundurur. Bundan dolayı cilde düzenli uygulandığı takdirde ciltteki pek çok sorunun ortadan kalktığı görülecektir. Cilde kil maskesi düzenli uygulanmalıdır. Haftada birden fazla kullanılması cildin fazla kurumasına sebep olabilir. Bundan dolayı haftada bir kez kullanmak yeterlidir.

Kil Maskesi Tarifi

Kil ile yapılan pek çok maske vardır. Kil maskesi yapabilmek için sadece su ile kili karıştırmak yeterlidir. Ancak daha güzel bazı tarifler vardır. Kil maskesi tariflerinden bir tanesi şudur:

1 tatlı kaşığı papatya suyu

1 çay kaşığı kil

Kil ile papatya suyu karıştırılır ve cilde sürülür. Cilde sürülen kil maskesi 10 dk durdurulur. Ciltten temizlenen kil maskesi bazen çok kurumuş olabilir. Kişiden kişiye kuruma hızı değişir. Ciltte kuruyan kil hemen yıkanmalıdır. Bu maske siyah noktaları ortadan kaldırır.

Kuru Ciltler İçin Kil Maskesi

Kil maskesini herkes yapsa da cilt tipine göre yapılan maskelere dikkat etmek gereklidir. Kuru ciltli kişiler için kil maskesi yaparken bazı şeylere dikkat edilmelidir. Kuru ciltli kişiler için kil maskesi tarifi şudur:

1 yemek kaşığı yulaf

1 çay bardağı papatya çayı

2 yemek kaşığı beyaz kil

4-5 damla zeytinyağı Cilde uygulanmalı ve bekletilmelidir. Kuruduktan sonra su ile temizlenmelidir.



Yağlı Ciltler İçin Kil Maskesi

Kil maskesi en çok yağlı cilde sahip kişiler tarafından tercih edilmektedir. Yağlı ciltlere oldukça faydalı olan bu maske sivilce ve akne oluşumunu durdurması ile bilinmektedir. Kil maskesinin yapılma aşamasında pek çok farklı ürün kullanılabilir. Yağlı cilt için kil maskesi ise şu şekilde yapılmaktadır:

2 tatlı kaşığı kırmızı kil

1 tatlı kaşığı elma suyu

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı vazelin ya da herhangi bir nemlendirici krem Tüm malzemeler biraz su ilave edilerek karıştırılır ve cilde uygulanır. Yaklaşık 20 dakikanın ardından cilt durulanır. Maske temizlendikten sonra ise cilde krem sürülmelidir.



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