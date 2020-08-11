Lekesiz Bir Cilt İçin Karbonat Maskesi Tarifi: Limon, Yoğurt ve Yumurta Akı ile Karbonat Maskesi Nasıl Yapılır? s1

Karbonat maskesinin pek çok çeşidi vardır. Başka maddeler eklenerek karbonat ile çeşit çeşit maske yapılır. Her maskenin ise kendisine göre etkileri vardır. Karbonat maskesinin asıl amacı cildi lekesiz bir hale getirmektir. Ancak sivilce giderici bir maske olarak ya da yüz beyazlatıcı maske olarak da kullanılır. Peki yüz beyazlatma maskesi nasıl yapılır? Karbonat maskesine ne katılır? Tüm detaylar bu yazıda...

Yoğurt Karbonat Maskesi

Yoğurt ve karbonat ile yapılan bu maskenin pek çok faydası vardır. Cilde fayda eden yoğurt karbonat maskesi uygulaması oldukça kolay olan maskelerden birisidir. Yoğurt karbonat maskesinin tarifi ise şu şekildedir:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı mısır unu Tüm malzemeler karıştırılarak cilde uygulanır. Ardından 5 dakika bekletilir ve yüz temizlenir.



Yoğurt karbonat maskesinin pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Bu faydalardan bazıları ise şunlardır:

Cilt lekelerini geçirir

Ciltteki yorgun görüntüyü giderir

Çilleri geçirir

Güneş lekelerine karşı etkilidir

Kahverengi lekeleri geçirir

Sivilce izlerini yok eder

Siyah nokta tedavisi olarak kullanılabilir

Limon Karbonat Maskesi

Son zamanlarda ten rengi açmak popüler bir hale gelmiş durumdadır. Ten rengi açmak için ise birbirinden farklı pek çok maske tarifi var. Ten rengi açmak için kullanılan maskelerden birisi de karbonat ve limon maskesidir. Limon ve karbonat karışımından oluşan bu maske düzenli kullanıldığı zaman ciltte renk açılmasını sağlar. Limon karbonat maskesinin tarifi ise şöyledir:

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı esmer şeker

10 damla limon Tüm malzemeler karıştırılarak kuru cilde uygulanır ve 15 dakikanın ardından temizlenir.



Yumurta Akı Karbonat Maskesi

Ülkemizde en fazla bilinen maskelerden birisi yumurta akı maskesidir. Yumurta akı maskesi yalnız kullanıldığı gibi başka bir ürün ile birlikte de kullanılmaktadır. Yumurta akının birlikte kullanıldığı maskelerden olan karbonat ve yumurta akı maskesi oldukça etkili bir maskedir. Yumurta akı ve karbonat maskesi oldukça kolay bir şekilde uygulanan ve ciltteki sorunları ortadan kaldıran bir maskedir. Karbonat ve yumurta akı maskesi tarifi ise şöyledir:

Bir adet yumurta akı

1 çay kaşığı karbonat Malzemeler karıştırılıp yüze uygulanır. 10 dk bekletildikten sonra yüzdeki maske temizlenir.



Karbonat Yüz Beyazlatma Maskesi

Yüz beyazlatmak için yapılan pek çok maske vardır. Bu maskelerden birisi de karbonat ile yapılan maskedir. Yüz beyazlatıcı etkisi olan bu maske oldukça kolay bir şekilde yapılır. Üstelik maske içerisindeki malzemeler de her evde bulunan malzemelerdir. Yüz beyazlatıcı maskenin tarifi şöyledir:

2 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı elma sirkesi Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır. Ardından yüze uygulanır. 15 dakika bekletildikten sonra ise temizlenir. Temizlenen yüze nemlendirici sürmek ihmal edilmemelidir.



Sivilce İçin Karbonat Maskesi

Sivilce sorunu olan kişilerin yapmadığı maske kalmamıştır. Karbonat maskesi sivilcesi olan kişiler için bir kurtuluş yoludur. Oldukça etkili bir maske olan karbonat maskesinin tarifi ise şöyledir:

1 yemek kaşığı karbonat

1 limon suyu Karıştırılarak yüze uygulanır ve bir müddet bekletilir. Yüzde bekleyen maske su ile durulanır.



Karbonat Maskesi Kaç Günde Bir Yapılır?

Yüzlerine maske yapan insanların maskelerin ne kadar sürede bir yapılması gerektiğini fazlasıyla merak ederler. Maskelerin sık yapılması kişilerde bazı reaksiyonlara sebep olacağından dolayı kişiler yapma sıklığına dikkat etmelidir. Eğer yapma sıklığının arası çok uzarsa bu kez de maske etkisini kaybeder. Karbonat ile yapılan her maskenin kendine ait bir süresi vardır. Ancak karbonat ile yapılan maskeler haftada bir ya da iki kez yüze uygulanmalıdır. Fazlasına gerek yoktur. Daha az yapmak da maskenin etkisini geçirecektir.