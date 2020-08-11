Öksürüyorsanız hiç vakit kaybetmeden doktora gidin

'Rehavete kapılmayın, sosyal mesafe kurallarına uyun' diye halkı uyaran uzmanlar, pandeminin yayılma araçlarından biri olan öksürüğe dikkat çekiyor. Akademik Solunum Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, tedavi edilmeyen öksürüğün nelere yol açabileceğini GÜNAYDIN okurları için anlattı...Covid-19 virüsü, insandan insana parçacıklar vasıtasıyla yayılıyor. Bu sebeple alınan önlemler aslında bu parçacıkların diğer bir insana temasının önlenmesini sağlayacak şekilde alınıyor. Maske ve siperlik tam olarak Covid- 19'lu bir hastadan parçacık yoluyla virüsün yayılmasını önleme amacı taşıyor. Ama birçok insan virüs taşıdığını bilerek ya da bilmeden, toplum içerisinde dolaşarak virüsü yayıyor. İşte bu parçacıklar ortama öksürük vasıtasıyla dağılıyor ve kapalı ortamlarda yaklaşık 20 dakika boyunca kalıyor.Kapalı bir alanda koronavirüs taşıyan bir hastayla 1.8 metreden yakın bir mesafede 15 dakikadan uzun sohbet etmek, bulaşma riskiyle karşı karşıya olmak anlamına geliyor. Üstelik bu hasta öksürüyorsa, mesafe uzak olsa bile risk yaratıyor.Öksürüğün muhakkak tedavi edilmesi gerekiyor. Öksürüğü keserek virüsün yayılması yavaşlatılabilir. Bazen hastalar hekime danışmayarak kendi kendini tedavi etme yoluna gidiyor. Özellikle de son zamanlarda insanlar, bulaş riski sebebiyle hastaneye ya da bir sağlık merkezine gitmek yerine eczanelere danışma ya da kendi kendilerini tedavi etme yoluna gidiyor. Öksürüğü bal veya doğal yollarla tedavi etmeye çalışırken geçen 2-3 günde aslında virüsü daha çok yaydıklarını, bu sebeple mutlaka ilaç kullanmaları gerektiğini ancak bu şekilde bulaşın önüne geçilebileceklerini bilmiyorlar.Solunum yolu enfeksiyonuna eşlik eden öksürük tedavi edilmeli. Ama bu tedavi sırasında gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalı. Özellikle Covid- 19 enfeksiyonu söz konusu olduğunda, öksürük tedavi edilmezse bulaş riski artıyor; bu kapalı ortamlarda büyük bir risk.Araştırmalar, Covid-19 hastalarının yüzde 75'inde öksürük görüldüğünü gösteriyor. Türkiye'de göz hekimlerinin yürüttüğü bir araştırmada, öksürükle partiküllerin 12 m/ sn hızla dağıldığı gösterilmiş. Partiküller ortalama 1.3 metre uzağa gidiyor. Eğer hasta öksürmüyorsa, siperlikle tam bir korunma mümkün. Ama hasta öksürüyorsa siperlik tam korunma sağlamıyor.