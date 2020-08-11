Ten Renginizi Açmak İçin Pirinç Maskesi Tarifi: Evde Pirinç Maskesi Nasıl Yapılır?

Bronz ten modası yerini beyaz tene bırakıyor. Beyaz ten hem görünüş hem de sağlık açısından daha iyi bir hale geliyor. Doktorların sözlerine göre güneş ışığı insanların ciltlerini yaşlandırıyor ve lekeler bırakıyor. Bundan dolayı da insanların çoğu tenini beyazlatmaya çalışıyor. Bronzluk eskisi kadar sevilmediği için tenini beyazlatmak isteyen kişiler bu maskeyi yapabilirler. Pirinç maskesi oldukça etkili bir maske olduğundan oldukça rağbet görüyor. Peki pirinç maskesi tarifi nedir? Pirinç unu maskesi nasıl yapılır? İşte pirinç maskesi ile ilgili tüm detaylar...

PİRİNÇ MASKESİ TARİFİ

Ten rengini açmak isteyen kişilerin yaptığı maskelerden en etkilisi olan pirinç maskesini yapmak oldukça kolaydır. Pirinç maskesi tarifi ise şu şekildedir:

3 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı pirinç kaynatılır

Süzülen su içerisine süt ve bal eklenir

Ardından bu karışım yüze dairesel hareketlerle yedirilir

Kuruyan maske pirinç suyu ile yıkanarak temizlenir

PİRİNÇ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Pirinç maskesi Asyalı kadınlar tarafından çok fazla uygulanmaktadır. Pirinç maskesinin bu denli çok merak edilmesi ve uygulanmasının sebebi ten rengini açması, cildi gençleştirmesi ve lekeleri gidermesinden dolayıdır. Pirinç maskesi yapımı da oldukça kolaydır. Pirinç maskesi yapmak için gerekli şeyler pirinç ve sudur. Ancak daha etkili olması için bazı ek maddeler de kullanılır. Pirinç maskesi yapıldıktan sonra yüze uygulanır ve bir müddet bekletilip pirinç suyu ile temizlenir. Birkaç ay sonunda maskenin sonucu çok güzel bir şekilde görülür.

PİRİNÇ UNU MASKESİ

Pirinç unu maskesi özellikle son zamanlarda popüler olmuş bir maskedir. Pirinç unu ile yapılan bu maske kişilerin ciltlerinin beyazlamasına ve genç görülmesine sebep oluyor. Pirinç unu maskesini yapmak ise oldukça kolay. Pirinç unu maskesi tarifi şu şekildedir:

1 tatlı kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı havuç suyu

Hepsini karıştırıp cilde uyguladıktan 25 dakika sonra cilt sodalı su ile yıkanmalıdır.

PİRİNÇ SUYU MASKESİ

Pirinç suyu ile yapılan maskelerin cilt rengini atığı bilinmektedir. Cilt rengi açmasıyla bilinen pirinç suyunun yalnız başına kullanıldığı bir maske de mevcuttur. Pirinç suyu maskesi gece yatmadan önce yüze uygulanır. Pirinç suyu maske ile yüze sürülür. Birkaç dakika ardından ise yüz su ile durulanır. Bu işlem düzenli uygulanırsa ciltteki değişimler oldukça fark edilir.

PİRİNÇ MASKESİ FAYDALARI

Lekeleri giderir

İçerdiği kolajen sayesinde cildi yeniler

Pirinç maskesinin bileşenlerinden olan nişasta cildin hem temizlenmesini hem de mikroplardan arınmasını sağlar

Gözeneklerin küçülmesini sağlar

Pirinç maskesi cildin yağlanmadan parlak bir hale gelmesini sağlar

Pirinç maskesi ile yüz beyazlatılabilir

Yüzü gençleştirir

Güneşe çıkmadan önce kullanılırsa güneşin zararlarını cilde ulaştırmaz

Saç köklerini besler

PİRİNÇ MASKESİ EVDE NASIL YAPILIR?

Pirinç maskesinin cilde pek çok faydası vardır. Cilt için çeşitli faydalar sağlamasıyla bilinen pirinç maskesi özellikle Asyalı kadınlar tarafından kullanılmaktadır. Son zamanlarda beyaz tenin moda olmasıyla birlikte bizim ülkemizde de oldukça fazla kullanılmaya başlanmıştır. Pirinç maskesi yaptırmak için güzellik merkezlerine giden pek çok insan vardır. Ancak pirinç maskesini evde yapmak da mümkündür. Pirinç maskesi için gereken malzemeler neredeyse her evde bulunan ürünlerdir. Pirinç maskesi evde yapılarak yüze uygulanabilir. Belirli süre yüzde tutulduktan sonra da yüz temizlenir.

PİRİNÇ MASKESİ KAÇ GÜN SAKLANIR?

Cilt maskelerinden en popüler olan pirinç maskesi her gün kullanılan bir ürün değildir. Pirinç maskesinin yapıldıktan sonra kaç gün bekletilebileceği insanlar tarafından merak edilmektedir. Pirinç maskesini tek kullanımlık olacak kadar az yapmak ve kullandıktan sonra kalanını atmak en iyisidir. Ancak eğer çok yapılmışsa ve saklanması gerekiyorsa buzdolabında 1 hafta kadar bekletilebilir.

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