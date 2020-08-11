Yumurta Akı Maskesi Tarifi: Yumurta Akı Maskesi Nasıl Yapılır?

Yüz için kullanılan yumurta akı maskesi evde çok kolay bir şekilde yapılabilir. Yumurta akı maskesi genellikle kırışıklık, gözenek sorunları için kullanılır. Oldukça güzel sonuç veren bir maskedir. Yumurta akı maskesi neredeyse herkes tarafından bilinen ve uygulanılan maskelerden birisidir. Peki yumurta akı maskesinin faydaları nelerdir? Yumurta akı maskesi neye iyi gelir? Yumurta akı maskesi hakkında tüm merak edilenler bu yazıda...

YUMURTA AKI MASKESİ KAÇ GÜNDE BİR YAPILMALI?

Yumurta akı maskesi çok fazla uygulanan maskelerden birisidir. Yumurtanın akının yüze uygulanması ile yapılan bu maske ciltte pek çok şeye iyi gelmektedir. Yumurta akı maskesi dudaklara ve gözlere değdirilmemelidir. Cilde pek çok faydası olan yumurta akı maskesi sürekli kullanılmamalıdır. Yumurta akı maskesini yalnızca haftada bir kez uygulamak yeterlidir. Fazla uygulandığı takdirde bazı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

SİVİLCE İÇİN YUMURTA AKI MASKESİ TARİFİ

Yağlı ciltler için tam bir şifa olan yumurta akı maskesi sivilce ve akne oluşumlarını durduruyor. Yumurta akı maskesi ile kişiler sivilcelerinden kurtulabiliyor. Sivilcelerinden kurtulmak isteyen insanların yüzlerine uyguladıkları birçok maske vardır. Bu maskeler arasında en etkili olan yumurta akı maskesidir. Yumurta akı ile yapılan maske sonucunda kişiler sivilcelerini yok edip istedikleri sonuca ulaşabilirler. Bu yumurta akı maskesinin tarifi ise şöyledir:

Bir yumurtanın beyazı

Bir çay kaşığı limon suyu

Bir çay kaşığı bal

Bir çay kaşığı zeytinyağı

İlk olarak yumurtanın beyazı çırpılır. Yumurtanın beyazı köpük köpük olunca diğer malzemeler eklenir ve yüze uygulanır. Kuruduktan sonra ise su ile durulanır.

YUMURTA AKI MASKESİ TARİFİ

İnsanların denediği onlarca hatta yüzlerce maske vardır. Maskelerin her biri ise başka bir fayda sağlamaktadır. Nerdeyse herkes tarafından bilinen ve uygulanan maskelerden birisi kesinlikle yumurta akı maskesidir. Gözenek sıkılaştırma, akne giderme, sivilce giderme gibi pek çok işe yarayan bu maskenin birden fazla tarifi bulunmaktadır. Yumurta akı maskelerinden bazıları ise şunlardır:

Yumurta akı köpürtülerek yüze sürülür

Yumurta akı köpürtülüp içerisine limon suyu eklenir ve yüze uygulanır

Yumurta akı ile bir miktar sirke karıştırılır ve yüze uygulanır

YUMURTA AKININ CİLDE FAYDALARI

Yumurta akı maskesi çok uygulanan maskelerdendir. Yumurta akı ve ek maddelerle yapılan bu maske pek çok cilt sorununa iyi gelmesiyle bilinir. Yumurta akının cilde faydaları ise şunlardır:

Cildi sıkılaştırır

Cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar

Cilt gözeneklerini küçültür

Cilt kalitesini artırır

Ciltte bulunan fazla yağı yok eder

Sivilceleri azaltır

Sivilce izlerini azaltır

Akneleri azaltır ve oluşumunu engeller

Sivilceleri yok eder

KURU CİLTLER İÇİN YUMURTA AKI MASKESİ

Cilt tiplerine göre maske kullanımları da değişir. Yumurta akı maskesi genellikle yağlı cilde sahip kişiler tarafından kullanılmaktadır. Ancak kuru ciltli kişilerin de cilt sorunları olur ve yumurta akı maskesi kullanmak isteyebilirler. Kuru ciltli kişiler için bal, zeytinyağı ve yumurta akı ile yapılan bir maske vardır. Bu maskenin tarifi ise şudur:

1 yumurtanın akı

1 tatlı kaşığı bal

2 çay kaşığı zeytinyağı

Tüm malzemeler bir kase içerisinde karıştırılır

Karışım cilde uygulanır

15 dakika bekletilir ve bol su ile durulanır

SİYAH NOKTALAR İÇİN YUMURTA AKI MASKESİ

Cilt sorunları her insanın baş belasıdır. Siyah noktalar ise neredeyse tüm insanlarda bulunan can sıkıcı bir sorundur. Siyah noktaların giderilmesi için çeşitli maskeler vardır. Bu maskeler arasında en bilineni ise kesinlikle yumurta akı maskesidir. Yumurta akı maskesi ile siyah noktalar yok edilebilir. Siyah noktalar için uygulanan yumurta akı maskesi ise şu şekildedir:

• 1 yumurta akı

• Bir damla limon

o Bu yumurta akı ve limon karışımı fırça yardımı ile cilde sürülür. Yaklaşık 20 dakikanın ardından ise bu maske yüzden temizlenir.

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