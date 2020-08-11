Zerdeçal Maskesi ile Cilt Beyazlatma: Zerdeçal Maskesi Nasıl Yapılır?

Zerdeçal yüz maskesi olarak kullanıldığı takdirde cildi güzelleştirir. Siyah nokta, sivilce ve kırışıklıklarla savaşan bir üründür. Ten rengini açmak için de oldukça işe yaramaktadır. Son zamanlarda beyaz cildin moda olmasıyla birlikte çoğu insan zerdeçal maskesi yapmaya başlamışlardır. Peki zerdeçal maskesi kullananlar zerdeçal maskesi hakkında ne düşünmektedirler? Zerdeçal maskesi neye iyi gelir? Zerdeçal maskesi ile ilgili tüm merak edilenler bu yazıda...

ZERDEÇAL MASKESİ KULLANANLAR

Zerdeçal maskesi pek çok insan tarafında kullanılmaktadır. Zerdeçal baharatı güçlü bir renklendirici olduğu için insanların en fazla şikayeti maske sonrasında yüzlerinin sarı kalması ile alakalıdır. Bu sorun dışında hiçbir memnuniyetsizlik yoktur. Zerdeçal maskesi kullanan herkes bu maskeden memnundur ve tavsiye de etmektedir. Zerdeçal maskesi yapan kişilerin genel olarak yorumları güzel olsa da bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olduğu unutulmamalıdır.

ZERDEÇAL MASKESİ CİLT BEYAZLATMA

Zerdeçal maskesi son zamanlarda ismini sıkça duyurmuş bir maskedir. Bu maskenin en fazla cilt rengi açmak amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Hintli kadınlar yüzlerini beyazlatmak için zerdeçal maskesi kullanmaktadırlar. Zerdeçal maskesi yüz rengini açan bir maskedir. Zerdeçal ile cilt rengini açan pek çok kişi vardır ve bundan memnundurlar. Cilt rengini açan zerdeçal maskesi tarifi ise şöyledir:

2 tatlı kaşığı sandal ağacı tozu

2 çay kaşığı süt

1 çay kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Hepsi karıştırılıp yüze uygulanır. Kuruduktan sonra ise su ile durulanır. Düzenli yapıldığı sürece cilt renginde açılma görülecektir.

ZERDEÇAL MASKESİ TARİFİ

Zerdeçal maskesinin pek çok tarifi vardır. Bu tarifler göstereceği etkiye göre değişir. Zerdeçal maskesi cilt beyazlatma, sivilce giderme, kırışıklık giderme gibi bir sürü sorun için kullanılır. Bundan dolayı da zerdeçal maskesi tarifleri çok fazladır. Ancak herkesin uygulayabileceği ve herhangi bir zarar sebep olmayacağı bir zerdeçal maskesi tarifi vardır. Bu tarif ise şöyledir:

1 yemek kaşığı toz zerdeçal

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım yemek kaşığı süt ya da yoğurt

Yarım çay kaşığı elma ya da üzüm sirkesi

Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır. Ardından nereye uygulanmak isteniyorsa uygulanır. Kuruduktan sonra da yıkanarak temizlenir.

ZERDEÇAL MASKESİ NASIL YAPILIR?

Zerdeçal maskesini yapmak aslında oldukça kolaydır. Tek gereken zerdeçal ve birkaç tane daha üründür. Kişinin cildinde hangi sorun için zerdeçal maskesi kullanmak istediğine göre zerdeçal maskesi tarifi değişir. Zerdeçal maskesi hazırlandıktan sonra yüze uygulanır ve kuruduktan sonra da yıkanır.

ZERDEÇAL MASKESİ FAYDALARI

Zerdeçal maskesinin pek çok faydası bulunmaktadır. İnsanlar bu faydaları bilmeseler de maskeyi yapabilirler. Eğer faydalarını bilseler daha düzenli yapacakları ise kesindir. Zerdeçal maskesinin faydalarından bazıları ise şunlardır:

Cildi beyazlatır

Cilde parlaklık getirir

Sivilceleri yok eder

Akne tedavisinde işe yarar

Göz altındaki koyu halkaları giderir

Kırışıklıkları tedavi eder

KIRIŞIKLIKLAR İÇİN ZERDEÇAL MASKESİ

Zerdeçal ciltteki kırışıklıkların giderilmesi için de kullanılmaktadır. Ciltteki kırışıkların geçmesi için zerdeçal maskesi kullanan neredeyse herkes bu maskeden memnun kalmışlardır. Kırışıklıklar için zerdeçal maskesinin tarifi ise şu şekildedir:

1 Çay kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hepsi karıştırılıp cilde uygulanır ve kuruyunca su ile temizlenir.

KURU CİLTLER İÇİN ZERDEÇAL MASKESİ

Kuru ciltli kişiler için maskeler çok önemlidir. Ciltlerini nemlendirmek için doğru maskeyi seçmelilerdir. Cildi nemlendiren zerdeçal maskesi tarifi şudur:

1 çay kaşığı zerdeçal

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı bal

1-2 tatlı kaşığı zeytinyağı ya da badem yağı

Tüm malzemeler bir kap içerisinde karıştırılır. Ardından fırça yardımı ile yüze uygulanır. Kuruduğunda ise su ile temizlenir.

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