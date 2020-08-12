Cilt beyazlatma için patates maskesi tarifi: Patates maskesi nasıl yapılır?

Mutfaklarımızda oldukça çok yer vermiş olduğumuz patates hem besin açısından önemli hem insan sağlığı için önem arz etmektedir. İçerisinde bulunan mineraller ve vitaminler bu faydaları ortaya koymaktadır. Bol miktarda A, C, K, B6 ve E vitaminleri içerdiği gibi bunun yanında folatlar açısından da zengin bir besin türüdür. Potasyum deposu olan patates aynı zamanda kalsiyum, demir, magnezyum, demir, bakır ve manganez içeriği ile sağlığımıza faydası bulunmaktadır. Cilt sağlığını düşünenler için de patates maskesi öneriliyor. Patates maskesi, gözaltı morluklarını, cilt kusurlarını ve cilt lekelerini açmak için kullanımı yapılmaktadır. Göz altı için patates maskesi merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Patates maskesi kaç günde yapılmalı? İşte detaylar.

GÖZ ALTI İÇİN PATATES MASKESİ

Patates maskesi tarifi;

Gözaltı bölgesinde meydana gelen morlukları gidermek için patatesi maskesi yapılmaktadır. Gözaltı için patates maskesi şu şekildedir; ilk önce ince ince kesilmiş olan patatesin üzerine badem yağı sürülüp gözaltı bölgesine yerleştiriniz. Bu karışım her gün 15 dakika boyunca uygulanabilir. Bekledikten sonra maskenizi yıkayabilirsiniz. Gün içinde uygulayabilirsiniz herhangi bir zararı bulunmaktadır. 1 hafta boyunca düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde faydasını göreceksiniz.

PATATES MASKESİ NASIL YAPILIR?

Patates maskesi yapmanız için ilk önce malzemeleri hazır edin. Daha sonra evinizde bulunan patatesin kabuklarını soyun ve rendenin ince kısmıyla iyice rendeleyin. Ardından rendelediğiniz patateslerini suyunu iyice sıkarak bir kaba aktarın. Daha sonra bu suyla kuru olan yüzünüzü yıkayın, posasını da göz altlarınıza ve burun üzerine koyarak bir süre bekletiniz. Bu şekilde cildinizdeki farklılığı göreceksiniz.

PATATES MASKESİ KAÇ GÜNDE YAPILMALI?

Patates maskesini yüzünüze akşam yatmadan önce sürün ve bu şekilde uyuyun. Gün içerisinde de 1 kere daha uygulayıp yüzünüzde 2-3 saat tutarsanız 1 hafta içinde etkili bir sonuç elde edeceksiniz. Herhangi bir zararı bulunmaktadır.

PATATES MASKESİ İLE CİLT BEYAZLATMA

Yüz beyazlatan patates maskesi;

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet patates

1 tatlı kaşığı karbonat

Yapılışı:

Cilt beyazlatan patates maskesi için tüm malzemeleri hazır ediniz. Daha sonra 1 kaşık yoğurt ve çiğ patates suyunu iyice karıştırın. Ardından bu karışıma 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave edin ve bu kremi cildinize uygulayın. Bu uygulamayı yaparken cildinizde herhangi bir makyaj bulunmadığına dikkat edin. Bu maske yaklaşık olarak 10 dakika kadar yüzünüzde beklesin. Daha sonra yüzünüzü yıkayın ve kurulayın. Bu karışım patates karbonat maskesi haftada 1 defa deneyebilirsiniz. Cildinizi temizlemeye, arındırmaya, canlılık vermeye ve beyazlatma sağlayan maskedir.

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