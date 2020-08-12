İbrahim Saraçoğlu kuru maya maskesi tarifi: Kuru maya maskesi nasıl yapılır?

Hamur işlerinde sıkça kullandığımız kuru mayanın içeriğinde bulunan protein, demir, krom, magnezyum, fosfor, çinko ve B vitamini adeta şifa dağıtmaktadır. Mayanın yapısında bulunan faydalı maddeler sayesinde, kozmetik alanında da kendine yer edinmektedir. Ayrıca yüksek miktarda protein içerdiği için cildinizdeki hücrelere canlılık vermektedir. Bu sebeple son zamanlarda en popüler olan kuru maya maskesi insanlar tarafından büyük bir rağbet görmektedir. Genellikle nemlendirici etkisi için sütle yapılan kuru maya maskesi tercih edilmektedir. Ayrıca antioksidan özellikli limonla yapılan kuru maya cilt maskesi de oldukça faydalıdır. Kuru maya saç ve kırışıklık maskesi merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kuru maya maskesi faydaları işte detaylar.

KURU MAYA MASKESİ FAYDALARI

Kuru cilde kuru maya maskesi uygulandığında ciltteki pullanmayı önler

Kuru maya maskesi cilde nem verir

Sivilce ile siyah nokta oluşumunu engeller.

Kuru maya maskesinin faydaları arasında cildi beslemesi ve ölü deriden arındırması da bulunmaktadır.

İBRAHİM SARAÇOĞLU KURU MAYA MASKESİ

Kuru maya maskesi tarifi:

Malzemeler:

1 adet 25 gr'lık kuru maya

Su

Hazırlanışı:

İlk önce kuru mayayı bir kap içerisine boşaltın. Daha sonra üzerine yavaş yavaş krem kıvamına gelene kadar su ilave edin. Ardından krem kıvamına geldikten sonra yüzünüze gözleriniz hariç her tarafa iyice sürün. Sürdükten sonra bekleyin ve iyice durulayın ve kurutun. Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu kürü sayesinde cildinizin daha yumuşak olduğunu ve gerildiğini hissedeceksiniz.

KURU MAYA MASKESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Ilık su

Limon

Kuru maya

Uygulanışı:

Kuru maya maskesi ile cildinizdeki ölü derilerden kurtulabilir ve cildinizdeki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olacaktır. Öncelikle yapmanız gereken:

Ilık bir su içine birkaç limon damlası ilave edin ve maya ile krem haline getiriniz. Daha sonra elde edilen maskeyi cildinize uygulayın ve 15 dakika cildinizde bekletin. Ardından ılık suyla cildinizi temizleyin. Bu uygulamayı haftada bir defa yapınız.

KURU MAYA SAÇ MASKESİ

Malzemeler;

• 3- 4 yemek kaşığı kuru maya

• Yarım çay bardağı yağsız kefir

• 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı;

Kuru maya ile saç maskesi hazırlamak için ilk önce tüm malzemeleri sırasıyla boş bir kaba alın ve iyice karıştırın. Daha sonra hazırladığınız karışımı 10 dakika kadar dinlendirin. Ardından tüm saçınıza masaj yaparak uygulayın. Uyguladıktan sonra streç film ile saçlarınızı sarın. Bu şekilde 40 dakika bekletin ardından yıkayın ve kurutun. Bu maskeyi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

KIRIŞIKLIK İÇİN KURU MAYA MASKESİ

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı elma suyu

1 tatlı kaşığı süt

Yapılışı:

Cildinizde meydana gelen kırışıklıkların giderilmesi için kuru maya maskesi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle tüm malzemeleri iyice karıştırıp, cildinize uygulayın. Daha sonra bu maskeyi 20 dakika bekletip ılık suyla durulayın ve kurulayın. Kuru maya maskesini haftada üç kez uygulayabilirsiniz.