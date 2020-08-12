Kahve telvesi maskesi ne işe yarar, faydaları nelerdir? Kahve telvesi maskesi tarifi

İçecek olarak tüketmiş olduğumuz kahve her gün belirli miktarda alınması, insan sağlığı için yararlı olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kahveyi içmek dışında telvesinden yapılan maske ile de faydasından yararlanabilirsiniz. Kahve telvesi maskesi el, yüz, dudaklar ve vücutta yaygın olarak kullanılan bir peeling türüdür. Son zamanlarda oldukça popüler maske haline gelmiştir. Kahve telvesi maskesi farklı karışımlar şeklinde hazırlanmakta ve bu maske sayesinde cilt daha parlak ve daha sıkı bir görüntü kazanır. Kahve telvesi maskesi nasıl yapılır? Merak edilen kahve telvesi maskesi yüzde ne kadar bekletilmeli? Bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

KAHVE TELVESİ MASKESİ NE İŞE YARAR?

Kahve telvesi maskesi cildi sıkılaştırmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olan doğal bir maskedir. Kahve telvesi maskesi ciltte durduğu süre boyunca gözenekleri temizlemeye yardımcı olur. Bu özelliği ile de ölü hücrelerden arınan bölgede sivilce ve akne problemlerinin giderilmesini sağlar ve sivilce oluşumunu önler. Cildin gençleşmesini sağlar.

KAHVE TELVESİ MASKESİ FAYDALARI

Kahve telvesi maskesi faydalarından en önemlisi de cildi sıkılaştırmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olması ile bilinmektedir.

Sıkı ve pürüzsüz bir cilt kazandırır ve canlılık, parlaklık verir.

Kahve telvesi maskesi ciltte, durduğu süre boyunca gözenekleri temizlemekte ve gözenekleri küçültmeye yardımcı olmaktadır.

Sürmüş olduğunuz bu maske cildinizi ölü hücrelerden arındırmaktadır.

Cildinizde sivilce ve akne problemleri gidermektedir.

KAHVE TELVESİ MASKESİ YÜZDE NE KADAR BEKLETİLMELİ?

Ünlüler tarafından da tercih edilen kahve telvesi maskesi hakkında genellikle sorulan sorulardan birisi de kahve telvesi maskesi yüzde kaç dakika durmalı? Kahve telvesi maskenizi yüzünüze uyguladıktan sonra yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Bu karışımı gözenekleriniz küçülene kadar haftada 3-4 kez yapabilirsiniz.

KAHVE TELVESİ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Kahve telvesi maskesi tarifi:

Malzemeler:

1 Tatlı kaşığı bal

1 Tatlı kaşığı kahve telvesi

Hazırlanışı:

Kahve telvesi maskesi yapmak için ilk önce tüm malzemeleri hazır edin. Daha sonra balı ve 1 tatlı kaşığı kahve telvesini cam bir kâseye ilave ederek iyice karıştırın. Ardından hazırladığınız karışımı cildinize ince bir tabaka halinde sürün ve maske kuruyunca ılık bir su ile cildinizi yıkayın. Bu maske özellikle kuru bir cilde sahip olan kişilere önerilmektedir. Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayınız. Düzenli bir şekilde uyguladıktan sonra cildin yumuşadığını ve nemlendiğini fark edeceksiniz.