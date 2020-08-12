'Merdiven çıkarken tıkanıyorsanız KOAH olabilirsiniz'

Göğüs hastalıklarından Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Kronik Obstrüktif (Tıkanan) Akciğer Hastalığı yani KOAH'a karşı önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Akkoyunlu, öksürük, balgam ve nefes darlığı yaşayanların KOAH olma riski bulunduğuna dikkati çekerek, ''KOAH, akciğerlerin tekrarlayan zarar verici maddelere maruz kalması ile akciğerleri fonksiyon yapamaz duruma götüren bir süreci tanımlar. Bu zarar verici maddelerin başında sigara gelir'' dedi.



''SİGARA VE HAVA KİRLİLİĞİ TETİKLİYOR''

Neredeyse tüm KOAH hastalarının yüzde 85'inde sigaranın sorumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, ''KOAH hastalarının tamamına yakınının sigaraya bağlı ortaya çıkması sigaranın doğal bir sonucu olarak görülmesine neden olmuştur. En sık neden sigara olmakla birlikte dizel egzoz dumanları, odun-kömür gibi organik kökenli yakıtlar ve hava kirliliği de KOAH'a neden olan diğer faktörlerdir. Sigara gibi akciğere zarar veren partiküller ilk olarak hava yollarına ulaşıyor. Hava yollarında hasar oluşturuyor. Buradaki hasara bağlı olarak hava yolları daralıyor. Doğal olarak aldığımız nefesin akciğerde kanı temizleyen ve oksijenleyen bölgeye ulaşması engellenmiş oluyor. Ayrıca bu zararlı partiküller daha ileri giderek akciğerlerde kana oksijenin aktarıldığı bölgelere de hasar verir. Böylece daralan hava yollarından geçebilen temiz havanın da kullanılabilmesi de mümkün olmamaktadır. Yani hastalarımız nefes alamıyor, aldığı nefesi kullanamıyor ve kullandığı atık nefesi çıkartamıyor''.



''YILLAR İÇİNDE SİNSİCE İLERLİYOR''

Prof. Dr. Akkoyunlu, kronik ve ilerleyici olarak tabir edilen KOAH'ın erken dönemlerinde hastalar tarafından çok fark edilmediğine işaret ederek, ''Mesela ilk zararlı dumanlar akciğere hasar vermeye başladığında, akciğerler öksürerek bu zararlıları uzaklaştırmaya çalışır. Ama hasta bunun sigara tarafından oluşturulan alerjik bir durum olduğunu düşünür. Hasar ilerler, akciğerler artık balgam kanallarını iyice açar. Balgam ile birlikte akciğerde oluşan hasarın atıklarını ve zararlı dumanları atmaya çalışır. Hastalar bu durumu sigaranın sabahları yaptığı azıcık balgam olarak tarifler. Sigara içmeye devam eder. Artık yavaş yavaş efor sırasında nefes tıkanmaya başlar. Bu durum çok yavaş geliştiğinden dolayı hastalar hareketlerinin kısıtlandığının farkına varmaz. Mesela "Nefesiniz daralıyor mu?" dediğimizde "yok 3 kilometre yürürüm" derler. "Peki yokuşta daralıyor mu" diye sorduğumuzda ya da "kaç kat merdiven çıkabiliyorsunuz" dediğimizde hastalar "merdivende biraz tıkanıyorum" ya da "yokuşta yürümeyi sevmiyorum" derler. Aslında aylar yıllar içinde yokuş gibi, merdiven gibi yüksek eforlar sırasında yaşadığı sıkışıklık hastayı bu eforları yapmaktan alıkoymuş ve sessizce alışmasını sağlamıştır. Hasta bu kaybın ve kısıtlamanın farkında değildir'' şeklinde konuştu.

