Yaz mevsiminde en sık görülen 6 alerji...

POLEN ALERJİSİ

Yazın gelmesiyle büyüyen bitkiler, açan çiçekler ve iyice uzayan çimler ciddi bir polen kaynağı oluşturuyorlar. Yaz alerjilerinden en çok sorumlu olan şey de, bu dönemde daha yoğun görülen çayır, çimen ve tahıl polenleri oluyor.

NASIL KORUNMALI?

Polenlerin en çok etrafta uçuştuğu sabah ve öğle saatlerinde pencere ile kapıları açmayın, mümkünse dışarıya çıkmayın.

Dışarıdan eve ya da otele geldiğinizde kıyafetlerinizi yıkayın, çamaşırlarınızı mümkünse içeride kurutun.

Eve veya otele gelir gelmez duş almayı ihmal etmeyin.