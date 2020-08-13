Ayva çekirdeği maskesi nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Ayva çekirdeği maskesi tarifi ve yapılışı için malzemeler

Ayva hem lezzeti hem alıcı görüntüsü ile tercih edilen meyve türlerinden biridir. Bu meyve lezzetli olduğu kadar insan sağlığı için de faydalıdır. Bu konuda da ayva çekirdeği ön plana çıkıyor. Vücudumuzdaki zararlı serbest radikalleri azaltarak strese karşı korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Ayva çekirdeği jelinden yapılan maske ile cilt problemlerini de giderebilirsiniz. Ayva çekirdeği jeli maskesi ne işe yarar? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Ayva çekirdeği jeli maskesi kullanımı işte detaylar.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ MASKESİ NE İŞE YARAR?

Ayva çekirdeği jeli maskesini belki de ilk defa duymuş olabilirsiniz. İlk defa duymuş olsanız bile şanslısınız. Çünkü bu maske cilde nemi hapsedip cilt kuruluğunu önlüyor. Ayrıca ayva çekirdeği jeli maskesi genişlemiş olan ciltteki gözenekleri küçülterek siyah noktaların da yok olmasını sağlıyor.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ MASKESİ FAYDALARI

•Ayva çekirdeği, gözeneklerin temizlenip sıkılaşmasına yardımcı olur

•Ciltte oluşan yanık ve sivilce izlerini yok eder

•Sivilce ve siyah noktaların oluşumunu engeller ve var olanları giderir

•Gözaltı morluklarını ve torbaların ortadan kaldırılmasını sağlar

•Kırışıklık, cilt sarkmaları gibi sorunları giderir

•Ciltteki sivilce lekeleri, güneş lekesi veya doğum lekesi gibi sorunların gitmesini sağlamaktadır.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ MASKESİNİN KULLANIMI

Cilt lekelerini yok eden ayva çekirdeği jeli maskesini şu şekilde kullanabilirsiniz:

İlk önce evinizde bulunan ayvanın çekirdeklerini çıkarın, daha sonra ılık bir suya ilave edin ve 2 gün boyunca bekletin. Ardından yapmış olduğunuz bu karışımı jöle haline getirin. Cildinizde lekeli olan bölgelerin üzerine sürün, 20 dakika bekletin ve sonunda ılık su ile durulayınız.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ NE KADAR SÜRE KULLANILIR?

Ayva çekirdeği jelini yüzünüzde 20 dakika kadar bekletebilirsiniz. Daha sonra durulayıp kurulama işlemlerini yapın. Ayva çekirdeği jelini haftada 1-2 kez kullanılması tavsiye edilir. Daha fazla kullanılması cildinizdeki dokulara zarar verebilir. Cildinize bakım yapmak isterken zarar verebilirsiniz. Bu yüzden fazla kullanılması önerilmez.

AYVA ÇEKİRDEĞİ CİLDİ SIKILAŞTIRIR MI?

Ayva çekirdeği ile hazırlamış oldunuz jel sayesinde cildinizdeki sivilcelerden kurtulabilirsiniz. Ayrıca güneş lekesi, doğum lekesi ve sivilce lekelerini de gidermeye yardımcı olmaktadır. Ayva çekirdeği içeriğinde bulunan astringent yani büzücülük özelliği sayesinde ciltteki sarkmaları engelleyebilirsiniz. Ayva çekirdeği jeli maskesi sayesinde cildinizi sıkılaştırabilirsiniz. Bu sayede genç bir görünüme sahip olursunuz.