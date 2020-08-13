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D vitamininin kalp sağlığıyla ilişkisi var mı?

" ve yakından ilişkili olduğunu öğrendiğimiz yeni bilgilerden. Peki D vitamininin kalp sağlığıyla doğrudan ilişkisi var mı? Yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliği olan kişilerde fiziksel aktivitenin yani hareketliliğin az olduğu görülmüş. Dolayısıyla D vitamininin az alınmasından ziyade kişinin vücudunda D vitamini üretecek düzeyde hareket etmediği güneşe maruz kalmadığını anlıyoruz." diyen Prof. Dr. Özlem Esen D vitamini ve kalp sağlığının önemini anlattı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 15:23 ABONE OL
D vitamininin kalp sağlığıyla ilişkisi var mı?

D vitamini eksikliğini gidermenin birinci yolu ağızdan bir takviye almak değil, güneş altında hareket süremizi yani egzersiz süremizi arttırmak olacaktır. Bu da gündüz saatlerinde saat 12:00 ile 13:00 arası 10-15 dakikalık kol ve bacaklarımızın açıkta kalacağı bir sürede egzersiz yapmaktan geçiyor.

D vitamini ve kalp sağlığının önemi | Video

Dolayısıyla güneş almaktan kastımız güneşte oturmak değil, güneşte hareket etmek. D vitaminin ciltte yapılabilmesi için harekete ve güneş ışığına ihtiyacımız var.

AĞIZDAN TAKVİYE ALIRSAK...

Günde 1000 ile 1500 ünite arasındaki D vitamini fizyolojik dediğimiz vücudumuzun doğal eksiğini yerine getirecektir. Toplu yüksek dozlarda alınan D vitamini özellikle kalp ve yüksek tansiyon, kalp damar hastalarında istemediğimiz yüksek tansiyon atakları, ritim bozuklukları gibi sağlık problemlerine neden olmakta. Dolayısıyla yüksek doz D vitamininden kaçınmamız çok önemli."

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D vitamininin kalp sağlığıyla ilişkisi var mı?
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