En iyi ve etkili bitkisel saç bakım maskesi tarifi: Saç bakım maskesi nasıl yapılır, ne işe yarar?

İnsanların görünüşündeki en dikkat çekici yerlerden biri saçlardır. Saçlar bakımlı olduğu zaman kendimizi daha özgüvenli ve daha güzel hissetmemize yardımcı olur. Gün içerisinde saçlarımız sürekli olarak yıpranmakta ve dökülmekte olduğu için bakım önemlidir. Sağlıklı bir saça sahip olmanın en bilinen yolu ise bolca nem yüklemekten geçer. Saçlarımızın ihtiyaç duyduğu nem takviyesini saç maskeleri ile yerine getirebiliriz. Saç maskesi saçlara yüksek oranda nem takviyesi yapar. Genellikle tüm maskeler haftada bir ya da iki defa düzenli uygulanmalıdır. Bu maskeler nem yüklemesinin dışında da bazı onarıcı, besleyici, boya koruyucu, çok kuru saçlar için yüksek nemlendirme gibi özellikleri de bulunmaktadır. Evinizde de kendi doğal saç bakım maskenizi yapabilirsiniz. Özelliklede saç maskesi hakkında kadınlar tarafından en çok gelen sorulardan birisi en iyi saç bakım maskesi sorusu olmaktadır. Bir diğer sorulan sorulardan biriside doğal saç bakım maskesidir. Evinizde bulunan herhangi bir malzemeden yıpranmış olan saçınıza maske yapabilirsiniz. Hem daha doğal hem de diğer satılan ürünlere göre daha bitkisel, onarıcı olmaktadır. Evde saç bakım maskesi nasıl yapılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Saç bakım maskesi ne işe yarar? İşte detaylar.

EVDE SAÇ BAKIM MASKESİ NASIL YAPILIR?

Saç bakım maskesi tarifi;

Malzemeler:

Pekmez

Zeytinyağı

4 Yemek kaşığı bal

2 Muz

Yarım fincan su

Limon suyu

2 Yemek kaşığı un

Yapılışı:

Evinizde doğal yollarla kendi saç bakım maskenizi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle:

Yarım fincan pekmez, çeyrek fincan zeytinyağı, 4 yemek kaşığı bal, 2 muz, yarım fincan su, 4 yemek kaşığı limon suyu ve 2 yemek kaşığı unu topaksız hale gelinceye kadar harmanlayınız. Daha sonra bu karışımı ocağın üstüne alarak bir miktar ısıtın. Ardından hazır hale gelen saç maskenizi, saçını tutamlara ayır ve her bir tutam saç uygulayınız. Bu maske yarım saat kadar kaldıktan sonra iyice yıkayıp kurulayınız.

SAÇ BAKIM MASKESİ NE İŞE YARAR?

Saç maskesi saçı yumuşatmanın yanında daha yoğun bir şekilde onarmayı ve bakımlar sağlar. Saç maskeleri saçı besliyor ve parlaklık kazandırıyor. Ayrıca saç maskeleri, saç kreminden bir diğer farkı ise uygulama sıklığı daha fazladır. Saç kremini sadece her şampuanladıktan sonra saçın uç ve boy kısımlarına uygulayabilirsiniz, saç maskelerini ise istediğiniz zaman saçlarınıza masaj şeklinde uygulayabilirsiniz.

SAÇ BAKIM MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Saç maskelerinizi banyo rutininizin ardından saçlarınıza masaj uygulayarak sürebilirsiniz. Tüm saçlarınıza maskeyi yediriniz. Saç maskesi yaklaşık olarak saçınızda 5 dakika kadar bekletiniz.

DÖKÜLEN SAÇLAR İÇİN MASKE

Malzemeler:

1 yumurta

1 bardak süt

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Evinizde kendi doğal maskenizi yapmak artık çok kolay. Hemen hemen herkeste bazı nedenlerden kaynaklı olarak saç dökülmeleri meydana gelmektedir. Saç dökülmesine karşı evinizde yumurta maskesi yaparak, saç dökülmesine son verebilirsiniz. Bunun için öncelikle yumurtayı çırpın ve diğer malzemelerle birlikte iyice karıştırın. Ardından bu karışımı saçınıza ve saç derinize uygulayın. Maske yaklaşık olarak 20 dakika boyunca beklemeli ardından soğuk bir suyla saçınızı yıkayınız. Bu uygulamayı her hafta düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde saçlarınızda farkı göreceksiniz.

BOYALI YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN MASKE

Boyalı saçlar için Aloe Vera Maskesi tarifi;

Malzemeler:

2 tane aloe vera sapı

Bir çorba kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Yeni boyadığınız saçınızın akmaması için evinizde kendi doğal saç bakım maskesini yaparak boyanmış ve yıpranmış olan saçınıza uygulayabilirsiniz. Bunun için öncelikle bir kaşık zeytinyağı ile aloe vera bitkisinin jelini bir kaba ilave ederek iyice karıştırın. Daha sonra kremsi bir hale gelince bu karşımı saçınıza uygulayın. Saçınızda yaklaşık olarak 15 dakika boyunca bekletin. Ardından ılık bir suyla saçınızı yıkayınız. Bu uygulamayı haftada 2 ve 3 kez yapabilirsiniz.

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