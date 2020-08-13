Karatay diyeti listesi! Canan Karatay diyeti nasıl yapılır?

Karatay diyetine göre ekmek ve şeker 'tatlı zehir'dir ve bu besinleri tükettikçe vücuda ciddi zararlar verilmektedir. Kişinin kilo almasının temelinde bu besinlerin olduğunu belirten Karatay, ekmek ve şeker yerine sağlıklı besinlere yönelerek kilo vermenin çok kolay olduğunu savunmaktadır. Karatay diyetinin amacı, vücudun insülin direncini kırmak ve bu sayede hızlı bir şekilde yağ yakımını sağlamaktır. Az da olsa sağlıklı karbonhidratların da tüketildiği bu diyet listesinde, ağırlıklı olarak protein içeren besinler ve sağlıklı yağlar bulunmaktadır. Süt, yumurta, peynir çeşitleri, tereyağı, et, balık, sebze, kuruyemiş gibi besinler bu diyette bolca tüketilmektedir. Düşük glisemik indeksli besinlerin tüketilmesinde bir sakınca bulunmayan bu diyeti uygularken vücut zorlanmaz ve aç kalmadan kilo verilmesi sağlanır. Ancak bazı uzmanlar, tereyağı, yumurta, kırmızı et gibi kolesterol oranı yüksek besinler ile beslenmenin çok riskli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor ve bu diyetin kolesterol hastaları için riskli olduğunu savunuyorlar. Bu sebeple bir uzmana danışarak diyeti uygulamanız tavsiye edilmektedir.

Karatay diyeti nasıl yapılıyor?

Karatay diyetinde glisemik indeksi yüksek karbonhidrat tüketilmemelidir. Pilav, patates, ekmek gibi besinler yasaklı yiyeceklerdendir.

Özellikle kahvaltıda ekmek yerine ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi tavsiye edilir.

Salata ve yemeklerde ayçiçeği yağı kullanılması yasaktır. Bunun yerine zeytinyağı ve tereyağı kullanılmaktadır.

Güne başlarken sağlıklı bir kahvaltı yapılması en önemli adımlardan biridir. Protein açısından zengin bir kahvaltı yapılması önerilmektedir.

Karatay diyetinde ara öğün yoktur. Gün içerisinde 3 ana öğün ile beslenilir. 4-5 saat ara vererek bir diğer öğüne geçilir.

Turşu en faydalı besinler arasında yer almaktadır. Özellikle evde hazırlanmış bol sirkeli ve az tuzlu turşunun tüketilmesi tavsiye edilir.

Karatay diyetinde tüketilecek olan besinlerin pişirilme yöntemi düşük ısıda ve uzun süreli olmalıdır.

Gün içerisinde şekersiz çay ve kahve tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

Alkol, meyve suları, şekerli ve gazlı içecekler kesinlikle yasaklı yiyeceklerdendir.

Diyet sırasında su tüketimi oldukça önemlidir. Gün içerisinde en az 2 litre su içilmelidir. Suyunuza limon sıkarak içmeniz de yağ yakımını hızlandıracaktır.

Her diyette olduğu gibi Karatay diyetinde de egzersiz yapmak kilo vermeyi hızlandıracaktır. Gün içerisinde 45 dakika veya 1 saatlik yürüyüşler daha etkili sonuç almanıza yardımcı olur.

Canan Karatay diyeti ile kaç kilo verilir?

Karatay diyeti hızlı kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği diyet türlerinden biridir. Bu diyeti kurallarına uyarak uygulayan kişiler, 10- 15 gün içerisinde yaklaşık 5 kilogram vermektedir.

Karatay diyet listesi

Bu örnek diyet listesini 1 hafta boyunca uygulayabilirsiniz.

Kahvaltı:

haşlanmış 1 adet yumurta, veya 2 yumurta ile hazırlanmış menemen

2 ince dilim beyaz peynir ( tulum veya ezine olmayacak )

8-10 adet zeytin (üzerine zeytinyağı, kekik ve pul biber ekleyebilirsiniz )

6 adet ceviz içi veya fındık

Öğlen:

Zeytinyağlı sebze yemeği ( 6 kaşık ), 1 bardak ayran, bol yeşil salata ( zeytinyağlı )

Veya

1 porsiyon meyve ( kabuğu ile tüketilen lifli meyve tercih etmeniz önerilir ), 1 avuç ceviz veya çiğ badem

Akşam:

Izgara balık veya tavuk eti veya kırmızı et, zeytinyağlı bol yeşil salata, 1 kase yoğurt ( ev yoğurdu tavsiye edilir )

Ara öğünler: şekersiz ve tatlandırıcısız bitki çayı tüketilebilir veya şekersiz ve kremasız kahve içilebilir.

Karatay diyeti zararları nelerdir?

Karatay diyetinin uzun süreli uygulanması bir takım sağlık sorunları sebep olabilmektedir. Karbonhidrat kaynağı olarak bilinen tahıl grubunun eksikliğine bağlı olarak B grubu vitaminlerinin alınması zorlaşır. Meyve tüketiminin az olması da bir takım vitaminlerin eksikliğine yol açabilmektedir. Tereyağı, kırmızı et, yumurta gibi besinlerin aşırı tüketilmesine bağlı olarak kolesterol seviyesinde yükselme görülebilir. Bu durum kalp ve damar hastalıklarını tetikleyici bir etkiye sebep olabilmektedir.

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