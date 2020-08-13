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sürecinde kalp sağlığının önemi...

salgını sürecinde kalp sağlığının önemi ile ilgili bilgileri Prof. Dr. Özlem Esen aktardı. "Koronavirüs ve kalp sağlığının çok yakından ilişkili olduğunu gördük. Öncelikle koronavirüs enfeksiyonu olan kişilerde daha ölümcül olduğunu tespit ettik." diyen Esen önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 15:45 ABONE OL
Koronavirüs sürecinde kalp sağlığının önemi...

Prof. Dr. Özlem Esen "Kalp yetersizliği, kronik kalp damar hastalığı olan yani geçmişinde kalp krizi geçirmiş damar sertliği oluşmuş kişilerde koronavirüs enfeksiyonun damar içi iltihap sürecini arttırarak damar içi pıhtı oluşması, yeni kalp krizlerini tetiklemesi gibi yollarla kalp ölümlerine ani kalp krizlerini tetiklediğini bilmekteyiz. " dedi.

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HİÇ KALP HASTALIĞI OLMAYAN KİŞİLERDE...

Esen sözlerine şöyle devam etti; "İkinci yolda koronavirüs enfeksiyonunun kendisi kalp sağlığında bir problem olmayan hiç kalp hastalığı olmayan kişilerde, kalp damarlarının içinde iltihabi süreç veya kalp kaslarında iltihabi süreç olan miyokardik dediğimiz hastalığı tetiklemek suretiyle kalp hastalığına neden olduğunu gördük. Bu her iki sonuçta maalesef ani ölümler, müdahale edilemeyen kalp krizlerine neden olmakta. Bu kişilerde koronavirüs enfeksiyonu daha ölümcül seyredebilmekte. Bunun erken teşhisinde ise tabi ki kalp hasarını tespit edebildiğimiz kan tahlillerinde koymaktayız. Gerekli tedavileri ve önlemleri almaktayız."

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Koronavirüs sürecinde kalp sağlığının önemi...
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