Prof. Dr. Özlem Esen "65 yaş üstü risk taşıyan kişilerin maske kullanarak özellikle kapalı mekanlarda bulunmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle aile bireyleriyle bir araya gelirken maske kullanımını tavsiye ediyoruz. Tabi bu sıcak havalarda işlerimizi biraz güçleştiriyor." dedi.

Koronavirüs sürecinde maske kullanımı nasıl olmalıdır? | Video

SICAK HAVALARDA MASKEYLE YÜRÜMEK DOĞRU MU?

"Özellikle sıcak havaların nemi de arttırdığını varsayarsak maskeyle yürümek son derece güç ve özellikle oksijen miktarını arttırmakta. Dolayısıyla yürüyüş saatlerimizi sabah erken ve akşam serin saatlere çekip, maskeden daha az etkileneceğimiz saatlerde yürüyüş tavsiye ediyoruz. "

MASKE KULLANDIĞIMIZ ÖĞLEN SAATLERİNDEYSE...

"Maske kullandığımız öğlen saatlerindeyse kısa yürüyüşlerde bulunalım. Ve özellikle de koronavirüsün nemli ortamlarda yaşadığını biliyoruz. Klima kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. Kapalı mekanlarda klima kullanımından ve kalabalık kişilerin bulunduğu ortamlarda bulunulmamasını tavsiye ediyoruz."