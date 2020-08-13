Obeziteye dikkat! Kalbi böyle etkiliyor

Obezite ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi Prof. Dr. Özlem Esen anlatıyor. "Obezite dediğimiz aşırı kiloluluk ülkemizde de gittikçe artan bir sağlık sorunu. Maalesef bu anlamda Avrupa'da birinci sıraya yer aldık. Gençlerde, özellikle artan bir obezite sorunu var. Bununla birlikte karın çevresinde yağlanma, insülin direnci gibi aslında gizli obezite faktörlerini de ele aldığımızda ülkemizde gençlerde kalp damar hastalığına sebep olan birinci riskin obezite olduğunu görmekteyiz."

Obezite ve kalp sağlığı ilişkisi | Video

Esen: "Buradan da anlaşılacağı gibi aslında aşırı kiloluluk bir sağlık problemi olarak çok kolay anlaşılıyor. Ancak hafif bir kilo problemi olmadan da karın çevresinde yağlanma olan, hafif insülin direnci olan bir kişinin de ileride kalp krizi riski altında olduğu gerçeğini bilmesi gerektiğinin uyarısını yapmak istiyoruz. Özellikle gençlerde tüketilen fast food, gazlı içecekler karın çevresindeki yağlanmaya katkıda bulunmakta, hareketsizlikte tetiği çeken son nokta olmakta. Dolayısıyla obezitede birinci savaşımız yapay gıda, fast food zincirleriyle savaşmak olacak ama ikincisi de hareketsizliğimizi ortadan kaldırmaktır." dedi.