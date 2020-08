Regl söktürücü karışımlar! Doğal e bitkisel tarifler ile regl söktürmek için ne yapılır?

Regl döngüleri bir takım sağlık sorunlarına, psikolojik etkilere ve mevsim değişikliklerine bağlı olarak kimi zaman düzensiz bir hale gelebilmektedir. Zamanı geldiği halde regl olamamak kadınlarda fiziksel ve psikolojik olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için bir takım gıdalardan ve bitkilerden faydalanmak gerekebilir. Hamile olma ihtimali dışında her kadının uygulayabileceği bu doğal yöntemler sayesinde regl kanaması tetiklenir ve ağrılar azaltılır. Günlük hayatta da sıklıkla tükettiğimiz bu besinler sayesinde hem regl düzensizliklerini önlemek amaçlanır, hem de regl gecikmesi gibi durumlarda oluşan şişkinlik, kasıklarda ağrı, karın ağrısı gibi etkilerin önüne geçilir.Regl döngüleri bir takım sağlık sorunlarına, psikolojik etkilere ve mevsim değişikliklerine bağlı olarak kimi zaman düzensiz bir hale gelebilmektedir. Zamanı geldiği halde regl olamamak kadınlarda fiziksel ve psikolojik olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için bir takım gıdalardan ve bitkilerden faydalanmak gerekebilir. Hamile olma ihtimali dışında her kadının uygulayabileceği bu doğal yöntemler sayesinde regl kanaması tetiklenir ve ağrılar azaltılır. Günlük hayatta da sıklıkla tükettiğimiz bu besinler sayesinde hem regl düzensizliklerini önlemek amaçlanır, hem de regl gecikmesi gibi durumlarda oluşan şişkinlik, kasıklarda ağrı, karın ağrısı gibi etkilerin önüne geçilir.

Sarı kantaron

Sarı kantaron, vücutta regl dönemi öncesinde kendini gösteren olumsuz sendromları hafifletici bir etki sağlamaktadır. Regl sancılarını ve kramplarını azaltmaya yardımcı olan sarı kantaron, vücuda başka birçok fayda sağlar ve bitkiler arasında regl söktürücü etkisi ile bilinir.

C vitamini

Kadınların düzenli olarak C vitamini içeren besinleri tüketmesi veya takviye olarak C vitamini alması tavsiye edilir. Çünkü C vitamini, östrojen seviyesinin artmasına yardımcı olur ve progesteron seviyelerini azaltıcı bir etki sağlar. C vitamini içeriğine sahip multivitamin takviyesi veya turunçgiller, çilek, guava, papaya, lahana, ıspanak gibi gıdalar ile C vitamini desteği almanız mümkündür.

Melisa

Melisa bitkisi genellikle çay yapımında kullanılmaktadır. Rahatlatıcı etkisi ile kullanılan melisa otu, regl günlerinde sıklıkla kullanılır. regl gecikmesine veya sökülememeye bağlı olarak görülen regl sancıları ve kramplarına karşı oldukça etkili bir bitkidir.

Tarçın

Vücuda sağladığı birçok fayda ile bilinen tarçın, regl söktürücü etkisi ile sıklıkla kullanılan baharatlardan biridir. Özellikle kokusu ve lezzeti ile mutfaklardan eksik olmayan bu baharat aynı zamanda regl kanamasını düzenlemektedir. Tarçının sağladığı bu etkilerden faydalanmak için gün içerisinde içtiğiniz suya çubuk tarçın koyabilirsiniz. 1 kase yoğurt içerisine 1 silme tatlı kaşığı tarçın eklemek de, regl söktürücü etki sağlamaya yardımcı olacaktır.

Dereotu

Uzmanlar, dereotu ve maydanoz gibi yeşil bitkileri özellikle kadınların düzenli bir şekilde tüketmesini tavsiye etmektedir. Dereotu, hormonal düzensizlikleri ve sıkıntıları gidermeye yardımcı olan etkisi ile bilinir. Dereotunu çiğ olarak salatalarda tüketebilirsiniz veya kür olarak suyunu içmek suretiyle de sağladığını etkilerden faydalanabilirsiniz.

Zencefil

Zencefil, regl sürecinin başlamasını tetikleyici özelliği ile geleneksel olarak kullanılan bir baharattır. Taze veya kurutulmuş zencefil ile zencefil çayı hazırlayabilirsiniz. Günde 1 fincan bu çayı tüketmeniz regl söktürücü bir etki sağlayacaktır. Aynı zamanda C vitamini kaynağı olarak bilinen zencefilin bağışıklık güçlendirici ve vücudu rahatlatıcı etkileri de bulunmaktadır.

Egzersiz yapmak

Regl döngüsünün düzensiz bir hal alması genellikle strese bağlı faktörlerden kaynaklanmaktadır. Egzersiz ve spor gibi aktiviteler vücuttaki stres seviyesini azaltıcı bir etki sağlamaktadır. Bu yüzden düzenli egzersiz yapmak, kasların gevşemesini sağlar ve regl döngüsünün başlamasına yardımcı olur. günlük 40 dakikalık yürüyüş, yoga ve meditasyon gibi aktiviteler bu dönemdeki kadınlara tavsiye edilmektedir.

Civanperçemi

Çok fazla bilinmeyen ancak faydaları saymakla bitmeyen bu bitki, kan dolaşımını hızlandırır ve enflamasyon seviyesini azaltır. Regl döngüsünün başlamasına yardımcı olan en sağlıklı bitkiler arasında yer almaktadır. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 çay bardağı civanperçemi çayı tüketmeniz doğal bir regl söktürücü etki sağlayacaktır. Aynı zamanda kadınlarda sıklıkla görülen kistsel oluşumlar üzerinde oldukça etkili bir bitkidir.

Soğan

Kadın hastalıklarında kullanılan ve sayısız birçok faydası olan soğan regl düzensizleri üzerinde oldukça etkilidir. Genellikle kür olarak hazırlanır ve bu etkilerinden faydalanılır. Regl söktürücü etkisi en yüksek olan gıdalardan biridir. Soğan kürü hazırlamak için, sabah ve akşam, 1 adet kışlık soğanı kabukları ile ortadan ikiye bölerek 1 bardak su ile kaynatmanız ve süzerek içmeniz gerekir Etkilerinin görülmesi için, 15 gün boyunca bu kürün uygulanması gerekir.

