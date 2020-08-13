Sivilce kurutucu ve önleyici aspirin maskesi tarifi: Aspirin maskesi ile cilt beyazlatma

Dünyada en çok kullanılan ilaçlardan biriside aspirindir. Hafif ağrılar için tercih edilmesi kullanım oranını yükseltmektedir. Aspirin ayrıca ateş düşürücü ve kan sulandırıcı özelliği yanı sıra ayrıca anti-enflamatuar sayesinde eklem iltihaplanmalarına iyi gelmektedir. Aspirin son zamanlarda maske olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Aspirin maskesi sivilce için daha çok kullanılmaktadır. Aspirinden yapılan maske ciltteki sivilce, akne gibi cilt sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca cildinizdeki sarkmaları, siyah noktaları da önlemeye yardımcı olur. Bu maske yüzünüze yumuşaklık ve parlaklık vererek daha ferah ve pürüzsüz bir cilde sahip olamazı sağlar. Bu uygulamayı haftada 1 defa düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Aspirin maskesi nasıl yapılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Aspirin maskesi cildi beyazlatır mı? Aspirin limon maskesi işte detaylar.

ASPİRİN MASKESİ NASIL YAPILIR?

Aspirin maskesi tarifi:

Sivilce ve aknelerin giderilmesi için yapacağımız aspirin maskesi tarifine geçelim. 6 adet aspirin, 2 çay kaşığı limon suyu ve karbonatı boş bir cam kâseye alın macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz kremsi karışımı yüzünüze parmak uçlarınız ile yedirin. Bu maske yüzünüzde yaklaşık olarak 10-15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

ASPİRİN MASKESİ CİLT BEYAZLATMA

Aspirin ile yüz beyazlatma maskesi için ilk önce 1 adet aspirin, 2 çay kaşığı su, çok az badem yağı ve limon suyunu cam bir kaba ilave edin. Ardından bu karışımları iyice karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı yüzünüze iyice yedirin. Yaklaşık olarak 10 ve 15 dakika yüzünüzde bekletin. Bekledikten sonra yıkayınız. Bu şekilde haftada 1 defa uyguladığınız maskeniz cildinizdeki sivilceleri gidermeyi ve cildinizdeki renk tonunu açmayı sağlamaya yardımcı olacaktır.

ASPİRİN LİMON MASKESİ

Malzemeler:

Az miktarda su

4 Adet aspirin

1 Tam limon

Yapılışı:

Aspirin limon maskesi için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

2 yemek kaşığı su, birkaç damla taze limon suyu, 4 adet aspirini boş bir cam kâseye ilave edin ve üzerine az miktar su koyun. Bunları yaptıktan sonra içindeki karışımı iyice karıştırın. Ardından bu karışım macunumsu bir kıvama geldiğinde maskeyi yüzünüze uygulayın. Bu maske yüzünüzde yaklaşık olarak 15-20 dakika beklemelidir. Daha sonra yüzünüzü ılık suyla durulayın. Maskenizi düzenli bir şekilde uyguladığınız zaman yüzünüzdeki sonucu rahatlıkla görebilirsiniz.

ASPİRİN MASKESİ CİLDİ BEYAZLATIR MI?

Aspirin maskesi yüzünüzü beslemeye ve lekeleri gidermeye, cilt tonunuzu açmaya yardımcı olacaktır. Cilt beyazlatma işlemleri içinde kullanıldığı bilinmektedir. Haftada belirli günlerde cilt beyazlatmak için aspirin maskesi kullanabilirsiniz. Günlük olarak uygulanması tavsiye edilmemektedir.