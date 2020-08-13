Uzmanlar açıkladı... Çürük diş problemini bitiriyor...

ÇÜRÜK DİŞ KALP SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanlar, çürük dişin kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Diş sağlığı genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır.

ENFEKSİYONA SEBEP OLUYOR

Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, endokardit adı verilen kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir.