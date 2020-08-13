Uzmanlar açıkladı... Çürük diş problemini bitiriyor...

ÇÜRÜK DİŞ KALP SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Uzmanlar, çürük dişin kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Diş sağlığı genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır.
ENFEKSİYONA SEBEP OLUYOR
Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, endokardit adı verilen kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir.
DİŞ FIRÇALAMA SIRASINDA...
Diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde oluşan çürük dişlerin dolgu ya da çekimi sırasında hatta bazen sadece diş fırçalama sırasındaki oluşan kanamalarla kan dolaşımına karışan enfeksiyon etkenlerin kalpteki sorunlu bölgeye ulaşıp burada çoğalarak ciddi bir kalp enfeksiyonuna sebep olabiliyor.
ÖNEMSEMEDİĞİNİZ DİŞ ÇÜRÜKLERİ KANSERE BİLE NEDEN OLABİLİR
Zamanla geçer diye düşünüp önemsenmeyen ve tedavi edilmeyen diş ve diş eti hastalıkları ya da küçük bir çürük, fokal enfeksiyon risklerine, kalp-damar hastalıklarına, mide hastalıklarına, karaciğer ve böbrek sorunlarına, hatta kansere bile neden olabilir. Erken teşhis tüm hastalıklarda olduğu gibi ağız ve diş sağlığında da oldukça önemlidir.
İŞTE DİŞ ÇÜRÜKLERİ İÇİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ…
Kuzey İrlanda'nın Belfast Queen's Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, her zaman kullanılan o hapın hafif dozda bile alındığında dişlerin yenilenmesini ve çürüklerin tedavi edilmesini sağladığı ortaya çıktı.
Diş sinirinin iltihaplanması ve diş ağrısına sebep olan çürükler genelde dolgu teknolojisi ile tedavi ediliyor. Fakat bu dolguların zamanla değiştirilmesi gerekiyor. Queen's Üniversitesi Diş Hekimliği ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Ikhlas El Karim, yaptığı araştırmayla dolguya olan gereksinimi ortadan kaldıracak bir sonuç elde etti. Araştırmaya göre aspirin diş kök hücrelerinin işlevini arttırıyor ve hasarlı dişlerin kendisini yenilemesini sağlıyor.Ancak her ilacın bir yan etkisi bulunduğu için evde kesinlikle kontrolsüz bir şekilde tüketilmemesi gerekir.
Evinizde uygulayacağınız bu yöntemlerle dişlerinizi kısa sürede beyazlatmanız mümkün.
Gelin bu pratik bilgileri birlikte öğrenelim...
MUZ KABUĞU
Muz kabuğunun iç kısmı potasyum, manganez ve magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Bu mineraller diş minesi tarafından emilir ve beyazlatıcı etki gösterir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun içini dişlerinize sürün ve 2 dakika bekletin. Ardından iyice durulayın.
AKTİF KARBON
Son zamanların çılgınlarından biri de aktif karbon ile diş beyazlatma furyası. New Jersey'li diş hekimi Joseph Banker, aktif karbonun diş beyazlatmada inanılmaz etkili olduğunu belirtiyor. Az miktarda aktif karbon ve suyu karıştırıp dişleri fırçalarsanız beyazlatma etkisini göreceğinizi iddia ediyor. Tabii ki ağzınızı karbon tamamen gidene kadar durulamak ve asla yutmamak gerekiyor.
ÇİLEK
Çilek, malik asit içerir. Bu asit, kahve, şarap ve çay lekelerine karşı muhteşem bir etkiye sahiptir. 2 çileği ezin ve karbonat ile karıştırıp 5-7 dakika dişlerinizi fırçalayın. Her gün kullanmamanızı öneririz.
ELMA SİRKESİ
Seyreltilmiş elma sirkesinin dişlerde inanılmaz bir etkisi olduğu söylenir. 3 ölçek su ve 1 ölçek sirkeyi karıştırıp gargara olarak kullanabilirsiniz.
OKSİJENLİ SU VE KARBONAT
Oksijenli su ve karbonat evde diş beyazlatma yöntemlerinin en sık kullanılanıdır. Macun kıvamına gelene kadar her iki maddeden de karıştırın ve diş fırçanız ile her zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu karışımı 3-5 gün kullandıktan sonra tekrar kullanmak için 6 ay kadar beklemelisiniz. Aşındırıcı madde olan bu iki malzeme dişlerinize zarar verebilir.
Ev yapımı tarifleri doktorunuza danışmadan denememenizi öneririz.