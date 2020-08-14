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Bakan Koca: 21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde...

Sağlık Bakanı Dr. , 21 Eylül'de okulların açılmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda herkesi duyarlı olmaya davet etti. Bakan Koca, paylaşımında; "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın." dedi. İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 10:47 Son Güncelleme: 14.8.2020 10:55 ABONE OL
Bakan Koca: 21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde...

Bakan Koca: Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun.

Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.

Son dakika! Okullarda kademeli geçiş böyle olacak! 21 Eylül'den itibaren...

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Bakan Koca: 21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde...
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