Plasebo etkisi nedir, neden olur? Plasebo etkisi öğrenme psikolojisi

Toplumda yaygın bir şekilde görülebilen sendrom olan plasebo etkisi beynimizin bize oynadığı oyunlardan biri olarak bilinir. Plasebo etkisi, bazı etkisi olmayan ilaçların bizi iyileştirebileceğine inanmamız olarak ifade edilen bir kavramdır. Latince kökenli olan bu ilacın hiçbir etkisi bulunmaz sadece psikolojik olarak hastayı tatmin etmek için kullanılmaktadır. Plasebo etkisi hakkında merak edilen konulardan biriside Plasebo etkisi deneyleri konusudur. Plasebo etkisi telkine dayalı olan bir ilacın bizleri iyi hissetmememizi sağlayan ve hoşnut eden, herhangi bir etkisi bulunmayan ilaçtır. Bu etki ilk olarak 1996 yılında 56 öğrenci üzerinde deney yapılarak bulunmuştur. Ağrı kesici olduğuna inanılan bir kremde denendi. Bu öğrencilerin bir parmağına krem sürüldü. Daha sonra doktorlar krem sürülen parmağa ve krem sürülmeyen parmağa kerpeten ilk vurdu. Bunun sonucunda öğrenciler kremin ağrı dindirici olduğuna inanarak parmaklarına vurulan kerpetenin acısını hissetmediler. Daha sonra atıp alanında bu etki kullanılmaya başlandı. Plasebo etkisinin hastalarının ruh halleri üzerindeki etkileri merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Plasebo etkisi örnekleri işte detaylar.

PLASEBO ETKİSİNİN HASTALARININ RUH HALLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

•Hastanın şikayetlerini azaltır

•Hastanın kendisi iyi hissetmesi amaçlanır

•Ağrı gibi bazı semptomları azalır

•Kişi kendini iyi hisseder

•Kişi daha mutlu ve enerjik olur

PLASEBO ETKİSİ NEDİR?

Plasebo etkisi olarak bilinen bu kavram en genel anlamıyla bireylerin plasebo nedeniyle semptomlarında yaşadıkları değişime plasebo etkisi adı verilmektedir. Kısaca plasebo etkisi, plasebonun olumlu etkilerine verilen bir addır. Bu etki kısa sürelidir. Plasebo hakkında acıyı dindirme ve diğer semptomlar üzerinde ilgisi olduğuna dair bazı görüşler mevcuttur. Bu etkide kişinin hastalığını tedavisi edecek herhangi bir işlevi yoktur. Sadece kişinin psikolojik olarak tatmin olmasına ve bazı şikâyetlerini azaltarak kendini iyi hissetmesini amaçlanmaktadır.

PLASEBO ETKİSİ ÖRNEKLERİ

•'Yüklenme yani Loading' Çubukları

•Asansörlerde bulunan kapı kapatmaya yarayan düğmeler

•Trafik ışıklarında yayalar için karşıya geçme butonları

•Termostat düğmeleri

•etrafımızda görmüş olduğumuz parlak, turuncu iş yelekleri

•Kahve içmenin uykuyu açması

•Halter kaldırırken yardım istemek gibi bazı plasebo etkisi örnekleridir.

EĞİTİMDE PLASEBO ETKİSİ

Plasebo etkisi olarak bilinen bu durum bireyde iyileşme beklentisini ve umudunu artırdığı söylentileri mevcut olduğundan dolayı tedavi sürecini de olumlu yönde etkilemektedir. Plasebo etkisi ayrıca eğitimde de oluşturulabilirse hem öğretmenin mesleğine, yöneticilerin okul ekosistemine karşı duruşu, öğrenci velilerinin okula ve öğrencilerin de derslere yönelik olumsuz tutum ve davranışlarında değişiklikler gözlemlenir. Okulla alakalı sorunlar ve ön yargı kalkmış olur. Bu sebeple eğitim sistemini iyileştirecek ve tedavi edecek kimyasallar sisteme dâhil edilmeden önce mutlaka eğitim sisteminde yer alan bazı durumların iyileşmeye ve kimyasalların iyi geleceğine inanması en temel gerekçedir. Eğer ki eğitim alanında ileride beklentilerin karşılaşabileceği iyileşmeler gözlenmek isteniyorsa eğitim sisteminde iyimserli ve hoşnutluk öne planda olması gerekiyor.

PSİKOLOJİDE PLASEBO ETKİSİ

Psikolojide plasebo etkisi hasta olan kişinin buna inanması sonucu kendini daha iyi hissetmesi sağlanır. Ayrıca hasta olan kişide iyileşmede gözlemlenmektedir. Bu şekilde hastalar buna inanarak motive olmaktadırlar.

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