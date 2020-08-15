Koronavirüs hastaları günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeli

Kuruyemişlerde çinko açısından zengin olduğu için iştahı artıracaktır. Fındık, fıstık, badem beslenmeye tekrardan eklenmeli. Meyve ve sebzeyi en az beş porsiyon gün içerisinde tüketmeleri ve yarım saat ile 40 dakika arasında yürüyüş yapmalarını öneriyorum. Ayrıca Covid pozitif hastalarda yaşanabilecek sindirim problemleri için prebiyotik ve probiyotikten zengin beslenmek oldukça önemli. Kefir ve yoğurt güç içerisinde tüketmeli soğan, sarımsak ve yer elması ile muz günlük olarak beslenmelerine eklemelidirler" dedi.