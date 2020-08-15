Migrenin sebebi bu olabilir

SUSUZLUK MİGRENİ TETİKLİYOR

Migren ağrılarıyla baş etmek için yeterli sıvı tüketiminin önemli rolü olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Emre Çevik, migren ataklarının şiddetinin alınacak bir takım önlemlerle hafifletebileceğini söyledi.

Yeterli ve düzenli uyku, bol su içmek, televizyon ve bilgisayar başında fazla vakit geçirmemek gibi tedbirlerin migren ağrılarını kontrol etmekte oldukça fayda sağladığını belirten Uzm. Dr. Emre Çevik, şu önerilerde bulundu: "Özellikle susuz kalmak kimi insanın farkına bile varmadığı bir durumdur. Bazılarımız neredeyse hiç su içmeden 2- 3 gün geçirmektedir. Bu durum sağlık açısından oldukça olumsuz durumlara yol açabilir. Her derde şifa olan suyun migreni de önleyici etkiye sahip olduğunu unutmamamız gerekir. Susuz kalmak direkt beyin fonksiyonlarını etkiler.

Bu nedenle baş ağrınız ağrı kesicilere gerek kalmadan sadece su içmekle bile tedavi edilebilir. Gün içinde yeteri kadar sıvı tükettiğinizden emin olun. Yanınızda su bulundurmayı ihmal etmeyin. Vücudumuzun susuz kalması, başımızda dayanılmaz ağrılara sebep olabilir. Bu ağrı hayat kalitesini etkilemekle birlikte, fiziksel olarak ciddi bir yorgunluğa sebep olur. Ayrıca psikolojik sorunlara da yol açar. Özellikle salgın sebebiyle dünya çapında stresli bir yaşam sürdüğümüz bu günlerde baş ağrılarınızı kontrol altına almak için günde 2-3 litre su tüketmeye özen gösterin. Su hayattır ve migren kontrolünde en pratik destekçilerimizden biridir."