Uzmanından dikkat çeken açıklama: "Beni koronavirüsten de korur" diye düşünmeyin!

'GRİP AŞISI OLDUM, O SENE GRİP OLMAYACAĞIM' DİYE BİR KURAL YOK'

Vural, grip aşısı olanların o yıl içinde tekrar grip olabileceğini belirterek, "Grip aşısı olduktan sonra o sene boyunca grip olmayacağım' diye bir kural yok. Grip aşısı bir öncesi senenin grip salgını yapan suçlarından o sene oluşturularak üretiliyor. Yeni bir suç gelirse yani tekrar bir mutasyona uğrarsa o grip aşısı bir önceki senenin suçlarından üretildiği için sizi korumuyor, hastalığı geçirmemizi engellemiyor. Grip aşısı olduktan sonra da tekrar grip enfeksiyonu olabilirsiniz. Belki daha yoğun, ağır geçirmezsiniz; ama 'grip aşısı oldum o sene grip olmayacağım' diye bir kural yok" diye konuştu.

'GRİP AŞISI KORONAVİRÜSE KARŞI KORUMAZ'

Doç. Dr. Vural, güz döneminde koronavirüs ile gribin karışma ihtimaline de değinerek, "Daha önemlisi grip aşısı olduktan sonra 'ben koronavirüs enfeksiyonu geçirmeyeceğim' diye bir durum kesinlikle söz konusu değil. Grip aşısı dediğim gibi bir önceki seneki suçlara karşı koruyor, koronavirüse karşı hiç korumuyor. İlk çıktığı anlarda belki yeteri kadar grip aşısı gelemeyebilir. O noktada önce risk grubunun yaptırması, tedarikin oturmasıyla önerilen kişilerin yapması önemli olacaktır. Kalabalık ortamlarda çalışanların da grip aşısı olmasında özellikle bu sene fayda olacaktır" dedi.

