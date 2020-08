Vegan beslenme nedir, nasıl yapılır? Vegan beslenme örnek menü tablosu

Son zamanlarda oldukça araştırılan konulardan biriside veganlık durumudur. Vegan kelimesi ilk olarak 1944 yılında The Vegan Society'nin kurucularından da olan Donald Watson tarafından ortaya atılmış bir fikirdir. Daha sonra ise hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayıldı. Veganlık hayvansal gıdaları ve hayvan eti tüketimini reddetme olarak bilinmektedir. Bunun içinde hayvanlardan üretilen kozmetik malzemeler, et, süt, peynir, yoğurt, hayvanların derisinden üretilen kürk, deri, jelatin, hayvansal ürünler içeren ev ve temizlik malzemeleri gibi ürünleri tüketmezler veya kullanmazlar. Ayrıca hayvanların kullanıldığı eğlence merkezi olan boğa güreşi, at yarışı ve sirklere de hiçbir şekilde katılım göstermezler. Vegan olan kişiler haftalık olarak nasıl beslenebilecekleri hakkında da bilgi almak istiyorlar. Vegan beslenme programı hakkında merak edilenleri derledik. Vegan beslenme zararları ve faydaları nedir? Merak dilen bu soruyu yanıtlayacağız. Vegan beslenme listesi işte detaylar.

VEGAN BESLENME NEDİR?

Vegan beslenme olarak bilinen bu durum her türlü hayvansal gıdaları ve hayvanlarla ilgili olan her şeyi reddetme olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu duruma vejetaryenlik ya da et yemezlik adı da verilir. Et gibi hayvansal gıda tüketmemenin yanında ayrıca hayvanların ürettiği yumurta, süt, bal, peynir vb. ürünleri de yemeyenlere de vegan denilmektedir.

VEGAN BESLENME TABLOSU

Hayvansal gıdaları reddeden kişiler için vegan beslenme menüsü şu şekildedir:

Pazartesi: Kahvaltıda veganlar için olan peynirden, ekmek ve yulaf, meyve zeytin tüketin. Öğle yemeği için, çorba, salata, kurubaklagil yemeği, akşam yemeği için ise de mercimek çorbası, fırında makarna ve kabak yemekleri tüketebilirsiniz.

Salı: Kahvaltıda, soya sütü, çilek reçeli, meyve ve yulaf tüketebilirsiniz. Öğle yemeğinde, mevsim salatası, humus, meyve ve vegan tarator, akşam yemeğinde ise, çorba, dolma ve veganlara özel olan cacık tüketiniz.

Çarşamba: Kahvaltı için, tam tahıllı ekmek, sebzeler, ceviz ve unlu omlet tüketebilirsiniz. Öğle yemeğinde, salata, meyve, pirinç pilavı ve fasulye, akşam yemeğinde, pilav, ıspanak yemeği ve salata yiyebilirsiniz.

Perşembe: Kahvaltı için, ekmek, sebze, vegan peyniri, zeytin, öğle yemeğinde, mercimekli bulgur pilavı, meyve, taze fasulye yemeği, akşam yemeğinde ise, fırında patates, nohut yemeği ve yanına da vegan cacığı alabilirsiniz.

Cuma: Kahvaltıda, meyve, vegan tost, acuka, öğle yemeğinde, patates salatası, çorba ve mercimek yemeği, akşam yemeğinde ise, çorba, kısır, humus ve salata yiyebilirsiniz.

Cumartesi: Kahvaltı için, tahin ve pekmez, unlu omlet, ceviz, ekmek, öğle yemeğinde, sebzeli türlü, meyve, pilav, akşam yemeğinde, pilav, barbunya yemeği ve yanına da cacık alabilirsiniz.

Pazar: Kahvaltıda zeytin, menemen, tam tahıllı ekmek ve söğüş sebze, öğle yemeğinde, bulgur pilavı,meyve,fırında karışık sebze, son olarak akşam yemeğinde ise, makarna, salata, çorba ve fırında falafeli afiyetle tüketebilirsiniz.

VEGAN BESLENME LİSTESİ

•Baklagiller

•Fındık ve bazı kuruyemişler

•Keten ve Kenevir bitkisi

•Tofu ve Tempeh

• Bitkisel sütler

•Doğal deniz yosunu

•Beslenme Mayası

•Tam Tahıl içeren besinler

VEGAN BESLENME ZARARLARI

İçeriğinde hayvansal gıda barınmayan vegan beslenme programının zararları da mevcuttur. Hayvansal gıda ve ürün tüketmeyen kişilerde vücudun barındırması gereken proteini karşılayamadığı için kognitif değişikliklere, ruh halinde meydana gelen değişimlere ve vücut olarak güçsüzlüğe, dirençsizliğe neden olabilmektedir.

VEGAN BESLENME FAYDALARI

Herhangi bir besin içeriğinde hayvansal gıdaları barındırmak istemeyen kişilere vegan denilmektedir. Vegan olan kişilerin beslenmelerinde faydaları da mevcuttur. Bu faydalar arasında genellikle kiloyu kontrol altına alma, kalp sağlığını koruma, yüksek antioksidan alımı, iyileşen bağırsak sağlığı ve metabolizmanın hızlı çalışması konusunda birçok faydası bulunmaktadır.