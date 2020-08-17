Bu durum bel ağrısı nedeni!

ANİ HAREKETLER DE TRAVMAYA NEDEN OLUYOR
Bel omurgası, omuriliği koruyarak hem gövdeyi taşımakta hem de eğilip kalkma gibi hareketlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Omurilikten çıkan sinirler bel omurları arasındaki küçük deliklerden geçerek bacaklara gider. Bu karmaşık bölgedeki pek çok sorun, ağrı nedeni olabilir. Hareketsiz yaşam tarzının yanında, günlük yaşamdaki ani ve alışık olunmayan bir hareket, ağır yük kaldırma gibi durumlar ani başlayan bel ağrısı sebepleri arasındadır. Bel ağrılarının belirtileri; kas krampı, belde künt ağrı, bıçak saplanır gibi olarak tanımlanan farklı hisler, bacağa yayılan ağrılar şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Ağrı; eğilme, yük kaldırma, ayakta durma veya yürüme ile kötüleşebilir. Bazı bel ağrılarında geçici kas spazmı nedeniyle belde yamukluk (fonksiyonel skolyoz) oluşabilmektedir.
BEL AĞRISI RİSKİNİ ARTIRAN BU FAKTÖRLERE DİKKAT!
Çocuk ve gençler dahil her insanda bel ağrısı görülebilmektedir. Hareketsiz yaşam tarzı, uzun süre anormal şekilde eğilip oturmak (masa başı işler, şoförlük, vb), ayakta durmak, omurgayı desteklemeyen yatakta yatmak bel ağrısı riskini yükseltebilmektedir. Bel ağrısının görülme sıklığını artıran durumlar;
BEL AĞRISI DİNLENMEYLE AZALMIYORSA MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN
Pek çok bel ağrısı tablosu kişinin kendi kendine uygulayabileceği yöntemlerle birkaç hafta içinde düzelmektedir. Ağrının geçmediği durumlarda ise mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu ağrılar nadiren de olsa daha ciddi hastalıkların işaretleri olabilir, bu tür durumlarda tedavi için gecikilmemesi gerekmektedir. Yeni başlayan mesane ve bağırsak problemleri (idrar yapmada zorlanma, kaçırma, kasıkta uyuşma), ateşin eşlik ettiği durumlar, düşme veya darbe sonrası başlayan ağrılarda mutlaka bir hekime danışılmalıdır.
Ayrıca 50 yaşından sonra yeni başlayan bel ağrısı, daha önceden kanser hastalığı olması, uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı, aşırı alkol kullanımı gibi durumlarda mutlaka ileri araştırmalar yapılmalıdır. Tıbbi öykünün sorgulanması ve fizik muayene tanı koymanın temelidir. İlk değerlendirme sonunda doktor ön tanı koyar ve gerekirse bu tanıyı doğrulamak veya diğer olası nedenleri dışlamak için tetkik isteyebilir.