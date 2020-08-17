Sokaktaki tehlikeye dikkat! Zehirlenmeye yol açıyor

10 KİŞİDEN 9'U PROBLEM

Gelişmiş ülkelerde ve özellikle Japonya'da sokak yemekleri ön planda. Bunlar hijyenik dizayna göre ve gıda güvenliği açısından standartlara oturtulmuş durumda. Türkiye'de de benzeri çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu yiyecekleri hazırlayanların hijyen düzeylerini de ölçtüğümüzde 100 üzerinden 34 puan aldılar. Satıcılardan alınan el örneklerinden de her 10 kişiden 9'unda problem olduğu görüldü. Sokak lezzetlerini hayatımızdan çıkarmayalım ancak bir an önce denetim altına almalıyız.

ELDİVEN ÇÖZÜM DEĞİL

Satıcılar eldiven takmaktan ziyade ellerini sık sık yıkamalı. Eldiven takıp daha sonra o eldivenle hem yiyecekleri hazırlayıp hem de arkasından para verebiliyorlar. Eldiven takması hijyenik olduğu anlamına gelmiyor.