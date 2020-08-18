Güneş gözlüğünüzü de dezenfekte etmelisiniz

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, yaz aylarında sıcakların artması ile fazla normalleşen halk, rakamların artmasına neden oldu. Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy, yaz mevsiminde koronavirüse karşı almamız gereken kuralları anlattı ve uyarılarda bulundu.Eğer kağıt maske kullanıyorsanız yanınızda yedek maske bulundurun ve kullandığınız maske nemlendiğinde değiştirin.Yazın sıcak havalarda kağıdın nemlenme riski nedeniyle kağıt maske yerine kumaş maske kullanımı daha kolay olabilir. En az 4 adet kumaş maske temin edip bunlardan iki tanesini yanınızda bulundurup, gün içerisinde ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Akşam bu maskeleri sıcak su ve sabunla yıkayarak kurumaya bırakıp ertesi gün diğer maskeleri kullanmanız da bir çözüm olabilir.Yapılan çalışmalar koronavirüsün (Covid-19) yüzeylerde 4-5 güne kadar yaşayabildiğini gösteriyor. Diğer mevsimlerde olduğu gibi yaz mevsiminde de eldiven kullanmayı önermiyoruz. Çünkü eldiven kullanan kişi yüzeylere temas etmekten kaçınmadığı gibi, potansiyel olarak dokunduğu tüm yüzeylere de virüsün yayılmasına aracılık ediyor.Güneş gözlükleri bir taraftan virüsün gözlerden bulaşmasına engel olabilirken, diğer taraftan da gerektiği şekilde dezenfekte edilmemeleri durumunda virüsün bulaşma riskini artırabiliyor.Spor yaparken daha derin ve daha hızlı nefes alıp vermek virüsün çok daha fazla miktarda ortama saçılmasına yol açıyor. Bu durum maskenin kullanılmadığı, havalandırmanın iyi olmadığı ve kalabalık spor salonlarında problem teşkil edebiliyor. Yapılan simülasyon çalışmalarından yola çıkan bilim insanları, spor yaparkenların en az 4-5 metrelik bir mesafeyi korumaları gerektiği uyarısında bulunuyor.