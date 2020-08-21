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: Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Toplam test sayımız...

, salgınına karşı uyarılarına devam ediyor. paylaşımlarıyla dikkat çeken koronavirüs salgın sürecinin başladığından bu yana yapılan test sayısına dikkat çekti. Koca: "Dün 92.301 yeni test yaptık. Sürecin başından bu yana yaptığımız toplam test sayısı 6.061.390. Genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını milyonlarca insan biliyor. Dilinizi çıkarıp, a demeniz gibi değil. Fakat test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor." dedi

Giriş Tarihi: 21.8.2020 14:14 Son Güncelleme: 21.8.2020 14:29 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Toplam test sayımız...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Koca, salgının ilk gününden itibaren sosyal medya hesabından sık sık uyarılarda bulunuyor. Son yaptığı paylaşımda koronavirüs salgın sürecinin başladığından bu yana yapılan test sayısına dikkat çekti.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından bugün yaptığı uyarı paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dün 92.301 yeni test yaptık. Sürecin başından bu yana yaptığımız toplam test sayısı 6.061.390. Genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını milyonlarca insan biliyor. Dilinizi çıkarıp, a demeniz gibi değil. Fakat test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor." dedi.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Toplam test sayımız...
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